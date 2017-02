Toril: en primera parte juego estuvo parejo y en la segunda fuimos superiores

Santa Cruz de Tenerife, 4 feb (EFE).- El entrenador del Elche CF, José Alberto Toril, ha asegurado que su equipo ha merecido un mejor resultado en el Heliodoro Rodríguez López ante el CD Tenerife (2-0), puesto que "la globalidad" del juego en la primera parte ha estado parejo y en la segunda considera que fueron superiores.

"Generamos ocasiones para hacer más", manifestó el técnico, quien ha destacado que el primer gol blanquiazul llegó tras una "mano clara" del delantero Amath.

Toril ha señalado que "dos errores puntuales" les han "penalizado mucho" y que, tras los goles, el Tenerife "ha controlado la ventaja", aunque ha recalcado que su equipo ha estado bien.

En cuanto a la expulsión de Pelegrín, Toril ha comentado que, aunque todavía no la ha visto repetida y no sabe si hay contacto, es una "acción fuerte y aparatosa", al tiempo que ha afirmado que no cree que la derrota sea como consecuencia de esa acción.

"Hemos hecho méritos para más cosas. Hemos estado bien, hemos maduramos el partido y cometimos dos errores individuales que nos costaron los goles del Tenerife", ha concluido.