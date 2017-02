El Hércules anhela los goles de sus delanteros pese a mejorar sus registros

Alicante, 4 feb (EFE).- El Hércules anhela los goles de los delanteros de su plantilla pese a que los 31 goles que acumula en lo que va de Liga mejoran los registros de las dos anteriores temporadas en Segunda B.

En la última década, el Hércules únicamente marcó más de 31 goles en las 23 primeras jornadas en la temporada 2008-09 (32) y en la 2009-10 (34), en la que acabó logrando el ascenso a Primera División.

De los 31 goles que ha conseguido el equipo de Luis García Tevenet en lo que va de Liga, sólo cuatro los han anotado los delanteros David Mainz (2) y Jesús Berrocal (2), un hecho que ha alimentado la sensación de que es un conjunto sin puntería.

"Soy el primero que dice que los números de los delanteros no son buenos, pero no he oído decir que es el año en el que llevamos más goles", ha defendido hoy Tevenet, en referencia a que las dos últimas campañas a estas alturas el Hércules acumulaba veinticinco tantos.

"Estoy deseando que marquen y estoy seguro de que los goles llegarán. No puedo tener queja de su trabajo y si enganchan una racha buena de goles vamos a salir beneficiados todos", ha defendido el técnico del Hércules.