Carbonell subirá al Principal de Castellón su propio "Mundo de la Tarántula"

Castellón, 3 feb (EFE).- El actor y músico Pablo Carbonell pone rumbo a Castellón con la versión teatral de su libro autobiográfico "El mundo de la tarántula", un espectáculo a medio camino entre el monólogo y el musical que saldrá a escena este domingo en el Teatro Principal de la ciudad.

Dirigida por José Troncoso, la obra narra "con franqueza pero también con el sentido del humor" que caracteriza a Carbonell desde los días de la infancia hasta sus proyectos más recientes, explican desde Pentación Espectáculos, coproductora del espectáculo junto a Boullosa Comunicación.

"El mundo de la tarántula" parte del libro autobiográfico homónimo de Pablo Carbonell, uno de los artistas más polifacéticos del panorama artístico y un icono de la música española gracias sobre todo a su grupo, Toreros Muertos.

"Antes de salir a actuar no me tengo que concentrar en ningún personaje, incluso cuando canto alguna canción lo hago porque me conecta íntimamente con un tiempo o una persona que tiene un significado especial para mí", explica Carbonell sobre su forma de estar sobre las tablas, recogida en sus memorias.

"'El mundo de la tarántula' supone un viaje luminoso en el que, de la mano de Pablo, conoceremos a personajes y viviremos situaciones que de otra manera, sencillamente, no nos atreveríamos a vivir", ha señalado por su parte José Troncoso.