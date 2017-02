Barreda: "Debemos seguir fuertes en casa para afianzarnos"

Alcoy , 3 feb .- Carlos Barreda, defensa del Alcoyano, ha asegurado hoy que afrontan la visita del Sabadell a El Collao con la intención de "seguir fuertes en nuestra casa", donde el equipo no pierde desde octubre de 2016, aunque el zaguero no se fía de un rival con nuevo entrenador y viene de ganar al Villarreal B.

"Son un buen equipo con jugadores importantes en la categoría que fuera de casa han sido capaces de hacer buenos partidos, ganando en campos como el del Badalona", ha dicho Barreda ante los medios.

El lateral prefiere extraer el lado positivo del empate de la pasada jornada en el Mini Estadi en casa del líder, partido que según su opinión debió caer del lado del Alcoyano.

"Hicimos el partido perfecto, solo nos faltó llevarnos los tres puntos. Es cierto que terminamos fastidiados, pero a medida que va pasando la semana y hablamos en el vestuario le damos más valor al punto conseguido. Lo que hicimos en el Mini Estadi nos debe dar más confianza y ver que podemos ganar en cualquier campo", ha añadido.

El defensa reapareció frente al líder después de un par de semanas en el dique seco y el domingo apunta a titular cubriendo la vacante del sancionado Antonio Navarro en la banda izquierda.

"Aunque soy diestro, me adapto a cualquiera de las dos bandas. He jugado más de 50 partidos como lateral izquierdo, por lo que para mí no sería ningún problema. Es una decisión del míster y si juego, estaré encantado de ayudar al equipo", ha concluido.