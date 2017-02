Alicante protesta y pide a la Diputación que se una al Fondo de Cooperación

Alicante, 3 feb (EFE).- El tripartito del ayuntamiento de Alicante se ha concentrado a las puertas de la casa consistorial para pedir a la Diputación que aporte su parte correspondiente, que asciende a unos 850.000 euros, del Fondo de Cooperación Municipal impulsado por la Generalitat.

Este proyecto aporta a los municipios de las tres provincias de la Comunitat una cantidad de dinero, en base a criterios objetivos como la población, para que gasten libremente en aquellos asuntos que consideren más necesarios.

El portavoz municipal, Natxo Bellido, de Compromís, ha reclamado al gobierno provincial "lealtad institucional" para con la Generalitat y le ha pedido a su presidente, César Sánchez, que termine con esa práctica de "jugar con dinero público de forma clientelar".

Bellido ha recordado que las diputaciones de Castellón, también gobernada por el PP, y Valencia sí se han sumado, por lo que ésta "no es una cuestión de perfil ideológico" sino que "va en la línea de Sánchez de querer ser el virrey de la provincia de Alicante".

"No entendemos por qué aquello que vale para Castellón y Valencia no vale para los alicantinos, no solo de la ciudad sino de toda la provincia", ha incidido.

Por su parte, el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, ha lamentado que la Diputación "se demarque" de este fondo que permitiría "una distribución realmente justa y equitativa" de los recursos públicos, y que el reparto del dinero "no se haga con criterios discrecionales".

También ha recordado que el equipo de gobierno y C's sacaron adelante una declaración institucional en el pasado pleno municipal de enero, con los votos en contra de PP y del concejal (y también diputado provincial) no adscrito Fernando Sepulcre, para instar a la Diputación a que se sumase al Fondo de Cooperación Municipal.

"Esperamos que esa decisión se pueda rectificar en un momento dado", ha subrayado.

Por último, la concejal de Hacienda, la socialista Sofía Morales, ha recordado a la institución provincial que se hace llamar "la Dipu de los pueblos" y que, por tanto, "tienen obligaciones que cumplir a la hora de repartir el dinero".

El presidente de la Diputación justificó el pasado miércoles su decisión de no sumarse al fondo en la imposibilidad presupuestaria derivada de los 25 millones de euros que la institución tiene que aportar para mantener dos centros (el Hogar Provincial y el Doctor Esquerdo) que son competencia de la Generalitat.