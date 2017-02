Aguilera: competitividad y sostenibilidad han de marcar la política agraria

Valencia, 3 feb (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, ha asegurado hoy que este es "un año trascendental para el modelo agrícola que queremos en 2020", al tiempo que ha abogado por la sostenibilidad y competitividad como objetivos esenciales del sector.

Aguilera ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de la Asociación Valenciana de Agricultores para explicar las novedades de la política agraria común.

"Tenemos que saber cual es el modelo que queremos nosotros", ha insistido la vicepresidenta, decidir cuestiones como si vamos a "proteger más al agricultor con actividad o no".

"Estamos hablando mucho de sostenibilidad, pero la sostenibilidad no es solo la agricultura ecológica, es un modelo agrícola que tiene que ser competitivo y sostenible a la vez", ha indicado Aguilera.

La vicepresidenta ha dejado claro que AVA tiene que empezar esos debates "para ver que modelo queremos" porque "no vamos a dejar que otros decidan por nosotros".

Por otro lado, Aguilera ha considerado "fundamental tener una normativa europea de cadena alimentaria", ya que: "no resolvemos el problema grave de la agricultura, que es el precio que reciben los agricultores".

Además, ha señalado que "no vale la ley de cadena alimentaria española, porque el ámbito de venta del producto es europeo y el ámbito del mercado debe ser el ámbito de la norma", porque mientras no tengamos una norma del mismo ámbito de nuestra capacidad de venta, "no resolveremos un problema de asimetría en la cadena alimentaria".

Preguntada por el modelo de agricultura que le gustaría para 2020, ha contestado: "yo creo que tiene que tener un apoyo diferenciado el profesional de la agricultura, y eso no significa dejar atrás a gente que tenga alguna renta de la agricultura, pero opino que el profesional tiene que tener un mayor refuerzo, ayudarlo a competir con mejores infraestructuras e innovación".

También ha destacado que "de las pequeñas rentas agrarias, se hace la renta global" y si eso acaba desapareciendo "no hay rentas de otros sectores que las sustituyan", por ello "hay que articular un sistema en el que se puedan mantener las pequeñas rentas, sobre todo para que la gente no abandone los pueblos y las zonas rurales subsistan".

Por último, ha indicado que "se está dispuesto a ser más flexible con las importaciones, pero nosotros no lo vamos a permitir porque el producto que se venda en Europa tiene que tener los estándares de calidad que tienen los de los productores de Valencia", ha añadido la vicepresidenta.