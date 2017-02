Echávarri urge a Marzá a hablar de la concertada, plurilingüismo y conserjes

Alicante, 2 feb (EFE).- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha urgido al conseller de Educación, Vicent Marzà, de Compromís, a una reunión para tratar cuestiones que le "preocupan mucho", relativas a la enseñanza concertada, al decreto de plurilingüismo y al horario de los conserjes de los centros.

Tras asistir a la salida de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana, en la plaza del ayuntamiento de Alicante, Echávarri se ha mostrado sorprendido sobre la intención de la conselleria de ir a los tribunales contra la jornada continúa para los conserjes.

Ha relatado que el pasado día 25 pidió una cita con Marzá para tratar el tema de los conserjes, y que él "o su equipo" le contestaron que se la darían cuando pudieran, por lo que su intención de acudir a los tribunales "debe ser un error".

Para Echávarri, no puede ser que el siguiente paso a su petición de entrevista haya sido "que finalizan la vía diplomática" y que acuden al juzgado, ya que esa línea negociadora "no ha empezado" porque "no ha venido nadie a hablar".

Ha argumentado que en otras poblaciones los conserjes no cierran los centros e, incluso, hay municipios donde se carece de esta figura, lo que le hace preguntarse "por qué lleva a Alicante a los tribunales y no a la totalidad de los municipios".

"Estoy convencidísimo de que Marzá no tiene nada contra la ciudad de Alicante, y por eso queremos hablar", ha insistido Echávarri.

Aparte de los conserjes, el alcalde ha subrayado que quiere hablar con Marzà de la situación de la enseñanza concertada, que "preocupa en la ciudad", y del decreto de pluriligüismo, que inquieta "muchísimo en Alicante".

"Aquí nunca ha habido un conflicto lingüístico. No lo hay. No lo creemos", ha advertido el alcalde, quien, además de estos tres asuntos, planteará al conseller el "disgusto" de las AMPA de la ciudad porque no les permiten organizar en el colegio actividades extraescolares no públicas, privadas o de pago, "como les prometieron".

También desea exponerle diversas carencias en inversiones en infraestructuras en colegios, ya que "todavía hay techos de amianto en (centros de) la ciudad".

"Hay muchas cosas de educación que nos preocupa muchísimo y pido cita. Voy a Valencia cuando quiera, que venga a Alicante cuando quiera pero, por favor, que reciba al alcalde de Alicante, que creo que es importante", ha recalcado.