Benidorm supera los 11 millones de pernoctaciones hoteleras en 2016

Benidorm , 2 feb .- Benidorm superó en 2016, por segundo año consecutivo, el umbral de los once millones de pernoctaciones hoteleras y obtuvo el mejor índice en creación de empleo vinculado a este sector en la Comunitat Valenciana, según los datos hechos públicos hoy por la patronal Hosbec.

Fuentes de la Asociación Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec) han afirmado hoy en un comunicado que las pernoctaciones del año pasado han contado con "un importante componente del turismo internacional".

De acuerdo con esas cifras, la Costa Blanca supone el 75 % de todo el turismo internacional que visita la Comunitat Valenciana, y la provincia de Alicante dobla el número de pernoctaciones hoteleras que se han realizado en las de Castellón y Valencia en su conjunto.

La oferta hotelera se ha mantenido muy estable en 2016 respecto del año anterior.

En la Comunitat Valenciana se abrieron el año pasado 966 establecimientos hoteleros (de ellos, 121 en Benidorm) y se comercializaron en total 121.961 plazas hoteleras (38.152 en Benidorm).

Las mismas fuentes han explicado que los "datos positivos" sobre las pernoctaciones hoteleras del año pasado tienen también su impacto en la generación de puestos de trabajo.

En ese sentido, han señalado que el número de trabajadores directamente vinculados a la actividad hotelera creció en Benidorm un 6,4 %, hasta rozar los 5.000.

En la Costa Blanca y la Comunitat, ese crecimiento fue del 5,9 % y 5,1 %, respectivamente.

Además, según Hosbec, el 60 % del empleo hotelero de la Comunitat se genera en la provincia alicantina.

La patronal hotelera cree que "estos parámetros podrían haber sido incluso superiores de no haber experimentado la fuga de clientes hacia alojamientos irregulares en viviendas, que no son más que una fórmula de economía sumergida y de empleo no declarado".

A nivel nacional, Benidorm ocupó el cuarto puesto como destino con mayor número de pernoctaciones, solo superado por Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Sin embargo, en el segmento vacacional, la localidad alicantina es el primer destino peninsular.

Hosbec también ha resaltado la "evolución positiva" de los indicadores de rentabilidad en 2016.

Así, en cuanto a ingresos por habitaciones disponibles (RevPar), la Comunitat Valenciana tuvo una media anual de 43,91 euros, con un crecimiento del 10 %.

Ese dato, pese a todo, deja a la región por detrás de Canarias, Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco y Andalucía.