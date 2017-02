Trabajadores de Lafarge se preparan para pasar la noche en el Ayuntamiento

Valencia, 1 feb (EFE).- La treintena de trabajadores de Lafarge encerrados desde ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) se preparan ahora para pasar la noche y denuncian que en todo el día, "ningún portavoz del equipo de gobierno" de la localidad les haya dado explicaciones.

Los empleados de la fábrica de la cementera Lafarge en Sagunto comenzaron su encierro ayer a las cinco de la tarde, cuando asistieron al pleno municipal a pedir explicaciones sobre el expediente de renovación del permiso de ocupación del monte público de Romeu, en el que se ubica la cantera que nutre a la factoría, y continuarán su encierro mañana.

Así lo ha manifestado el presidente del comité de empresa, Félix Vélez de Guevara, que ha denunciado a EFE que en el pleno "no se dio ninguna respuesta", por lo que los trabajadores decidieron encerrarse hasta recibir explicaciones del equipo de gobierno, formado por el PSPV, Compromís, Podemos y EU.

"No hemos hablado con nadie porque no han querido reunirse con nosotros", ha lamentado Vélez de Guevara, que ha explicado que los empleados encerrados se han organizado en turnos para quedarse en el salón de plenos en sus horas libres y para que su encierro no afecte a la producción en la fábrica.

En este sentido, ha afirmado que no quieren "que la fábrica salga perjudicada", por lo que, ya que la producción en la misma es continua durante las 24 horas del día, se han organizado en "equipos y cuadrantes" para que el encierro continúe "en las horas libres" de los trabajadores.

El motivo de la concentración se remonta al pleno extraordinario del pasado mes de septiembre, cuando la oposición pidió al equipo de gobierno un posicionamiento sobre la ampliación de la cantera y el expediente de ocupación de monte público, que el Ayuntamiento "afirmó que estaba paralizado y que por ello no podía emitir un pronunciamiento".

"Aludieron a una reunión mantenida con la Conselleria de Medio Ambiente, y, buscando información, vimos que el expediente no estaba paralizado, aunque había una solicitud de paralización por parte de la Conselleria", ha explicado.

Fuentes del Ayuntamiento han explicado a EFE que, después del pleno, el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento, Guillermo Sampedro, y la concejala de EU Roser Maestro "hablaron con los trabajadores".

En este sentido, han asegurado que la negociación sobre la ampliación de la cantera "va por buen camino" y que el consistorio quiere "compaginar los intereses de la empresa con los de los trabajadores y los de la asociación de vecinos que viven en esa zona, además de cumplir la legislación vigente".

Además, han afirmado que el Ayuntamiento quiere apostar por la protección del medio ambiente en la montaña de Romeu como paraje natural municipal.