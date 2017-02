Servicios Sociales asegura que todos los contratos son transparentes

Valencia, 1 feb (EFE).- La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, Consol Castillo, ha destacado hoy la "transparencia" de los contratos de servicios sociales del consistorio, que, ha asegurado, "se adjudican a las empresas que mejor precio han ofrecido".

"Mientras yo sea la responsable de los servicios sociales todos los contratos serán escrupulosos en el cumplimiento. Valoramos los proyectos, las propuestas y el control posterior, no las personas que hay detrás de las empresas", ha manifestado en un comunicado del Ayuntamiento.

En este sentido, ha destacado el Servicio de Asistencia a Domicilio, que se divide en tres zonas que se adjudican a "la empresa que mejor precio ha ofrecido", según Consol Castillo.

En concreto, la empresa que obtuvo los mejores resultados renunció a uno de los contratos para evitar la concentración, lo que hizo saber a los representantes de la concejalía, que ahora se encuentra en el proceso de cubrir la vacante con la que quedó en segunda posición y "de la que se está comprobando el cumplimiento de todos los requisitos".

"Desde Bienestar Social se exige un cumplimiento escrupuloso de la ley y de los contratos. Tenemos una opinión magnífica de las empresas que facilitan el servicio", ha explicado la concejala.

Asimismo, se ha referido al área de Teleasistencia, destinada a personas con más autonomía que viven en su domicilio a través de los 5.348 terminales contratados, que está previsto ampliar a 5.800, lo que "permitiría acabar con la lista de espera en la que se encuentran 455 personas".

Otra de las áreas es "Menjar a casa", un servicio que consiste en llevar la comida del día a los domicilios de personas mayores de 65 años en situación especial y que sufren algún problema de nutrición.

El pago del servicio se distribuye entre la Conselleria de Igualdad, con un 42 %, el usuario, que paga un 34 %, y el Ayuntamiento, un 24 %, que supone 158.000 euros.

Actualmente, ha explicado Castillo "se presta este servicio a 450 personas y la lista de espera es de 200", lo que "no supone una cifra alta", ya que este recurso no está limitado por la renta per cápita, y la población de Valencia de mayores de 65 años es de 156.835 personas.

La tercera de ellas, "la joya de la corona" para la concejala, es la "Ajuda a domicili", un programa en el que actualmente hay 1.808 personas asistidas y 46 en lista de espera, lo que "podría mejorar con el nuevo contrato".

El coste para el Ayuntamiento es de 6.656.237 euros, y la concejalía tiene intención de "modificar la ordenanza para mejorar los tramos de ingresos", ha concluido la responsable de Servicios Sociales.