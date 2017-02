Roig: "El ojo de halcón se debe instalar sí o sí"

Vila-real , 1 feb .- El presidente del Villarreal, Fernando Roig, afirmó hoy que en el fútbol español el ojo de halcón para decidir sobre jugadas dudosas o confusas "se debe instalar sí o sí".

Roig recordó que en el estadio de La Cerámica de Villarreal ya se hicieron algunas pruebas y están instaladas las cámaras para poder aplicarlo.

"Luego, yo no soy partidario de que se rearbitren los partidos e interrumpirlos, no me parece lógico, pero en el caso de la línea de gol hay que buscar criterios objetivos", indicó el dirigente del club castellonense.

Además, el presidente del Villarreal opinó que los arbitrajes en el fútbol español "son muy buenos" y todo el mundo debe comprender lo difícil que es arbitrar.