Estibadores paralizan el Puerto de Valencia con asambleas sobre Ley de Estiba

Valencia, 1 feb (EFE).- Los estibadores del puerto de Valencia han paralizado esta tarde la actividad en el recinto portuario por la convocatoria por parte de los sindicatos y la patronal de una serie de asambleas informativas para explicar el estado de las negociaciones sobre la Ley de Estiba.

En concreto, la actividad del puerto ha estado paralizada entre mediodía y las 16 horas de esta tarde, por la convocatoria de asambleas para los trabajadores del sector a las 12, a las 14 y a las 15 horas, según han informado a EFE fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Durante este tiempo, los paros no han sido totales pero sí considerables, según estas mismas fuentes, que han explicado que las asambleas se han coordinado con otras en diferentes puertos españoles, como los de Algeciras, Barcelona o Las Palmas.

Las asambleas han sido convocadas por el sindicato mayoritario, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, y por la patronal, ANESCO, que han informado del estado de las negociaciones entre trabajadores y empresarios de cara a un principio de acuerdo sobre la Ley de Estiba.

Este principio de acuerdo debe ser presentado mañana ante el Ministerio, en una reunión con los representantes de Coordinadora y ANESCO.

Desde la Autoridad Portuaria de Valencia no se prevén nuevos paros mañana, aunque no se descartan si no se alcanza un acuerdo entre los trabajadores y la patronal.