Piden el ingreso psiquiátrico de una mujer que mató a su madre y una sobrina

Valencia, 31 ene (EFE).- La Fiscalía ha pedido hoy el internamiento psiquiátrico, por un máximo de 25 años, para la doble homicida que en 2015 apuñaló a su madre, de 62 años, y a una sobrina de 10 en la calle de Tomás de Villarroya de Valencia al considerarla eximida de responsabilidad penal, ya que sufre esquizofrenia.

Tanto la defensa como el fiscal han coincidido en señalar la ausencia de capacidad de la procesada y la consecuente exención de su responsabilidad penal en la primera sesión del juicio que se ha iniciado hoy en el Tribunal del Jurado de Valencia.

Los hechos se produjeron el 28 de agosto, cuando la acusada, una ciudadana china de 35 años con residencia legal en España, asestó veintiocho puñaladas a su madre y veintitrés a su sobrina -nieta de aquella-, causándoles la muerte instantánea.

Tras este suceso, según las conclusiones del Ministerio Público, la acusada se lavó y cambió de ropa, y depositó las prendas ensangrentadas en una bolsa de plástico que echó a un contenedor de vidrio.

Posteriormente cogió a su hija, de 10 meses, y tras deambular por las calles de Valencia viajó en un taxi hasta Castellón, a casa de unos parientes del padre de su hija, que fue quien encontró los cadáveres al regresar a su domicilio, y avisó a la Policía.

La acusada, sin antecedentes penales, está ingresada en prisión desde que fue detenida. Según consta en su historial médico, padece una esquizofrenia severa, con mala evolución, que en ocasiones le provoca comportamiento violento y homicida.

Además de haber sido ingresada en varias ocasiones debido a esa enfermedad, también se le reconoció en 2013 una discapacidad del 65 por ciento.

En el momento de cometer el doble homicidio presentaba una descompensación de su patología mental, que determinó "la total anulación de su capacidad de conocimiento, comprensión y voluntad", ha detallado el fiscal.

El Ministerio Público le considera responsable de un delito de asesinato contra la menor y otro de homicidio, con la eximente completa por alteración psíquica y los agravantes de abuso de autoridad y parentesco.

Por el delito de asesinato, el fiscal reclama el internamiento permanente revisable en un centro psiquiátrico, y por el homicidio la misma pena por un máximo de 15 años -de modo que entre ambas condenas no se exceda un máximo de internamiento de 25 años-, además de indemnizaciones por 200.000 euros.

Tanto la Fiscalía como la defensa de la procesada han renunciado hoy al testimonio de la procesada, que tras ser analizada por una médico forense ha sido declarada no capaz.

Mañana, en la que se prevé la última sesión del juicio, se expondrán los informes definitivos de las partes -la acusación particular no ha acudido- y los miembros del jurado deberán pronunciarse sobre la exención o no de la responsabilidad penal de la procesada, que ninguna de las partes cuestiona, a pesar de sus diferencias sobre la calificación delictiva de los hechos (homicidio o asesinato).