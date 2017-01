Nada Surf y Biznaga entre las nuevas incorporaciones al cartel del Low

Benidorm , 31 ene .- Nada Surf y Biznaga son dos de los grupos que la organización del Low Festival 2017, que se celebrará del 28 al 30 de julio, ha anunciado hoy que se incorporan al cartel, junto con L.A., Las Odio y Monserrat.

Nada Surf es una banda estadounidense con veinte años de carrera y trabajos en los que mezclan su calidad y versatilidad, y la del próximo verano será su primera actuación en el Low, en donde presentarán su disco "You know who you are".

L. A. es la banda de Alberto Segura, que acaba de presentar "Wind", un trabajo basado en el pop y rock californiano con un toque melancólico.

También se ha confirmado la presencia del cuarteto madrileño Biznaga, que acaba de publicar su segundo LP "Sentido del espectáculo", en el que dan riensa suelta a su música punk-pop.

Siguiendo con el panorama nacional, el Low acogerá también la actuación del rock underground de Las Odio y su primer trabajo "Futuras Esposas".

De igual modo, también llegará el folk y psicodelia de Monserrat, un cuarteto que ya prepara su segundo LP.

Todos ellos se unen a los artistas y bandas ya confirmadas como Pixies, Franz Ferdinand, Mando Diao, Sidonie o Lori Meyers.