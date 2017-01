El PP denuncia que el nuevo abogado de la Generalitat sigue aún en funciones

Valencia, 30 ene (EFE).- La portavoz de Justicia del PP en Les Corts, María José Ferrer, ha denunciado hoy la "opacidad" y la "mala gestión" que a su juicio sufre la Conselleria de Justicia y ha pedido a su titular que nombre por decreto al abogado de la Generalitat, en funciones desde el inicio de la legislatura.

En una rueda de prensa sobre la gestión de la consellera Gabriela Bravo, Ferrer ha denunciado que esta afirmó en un pleno de Les Corts que el Consell había nombrado a Andreu Ferrer abogado general de la Generalitat, cuando esto no es así.

"El Consell no ha dictado decreto de nombramiento", ha denunciado, sin embargo, la diputada popular, que ha lamentado que ese cargo preceptivo se ocupe "en funciones", como, según ella, refleja un documento que enumera las funciones de las que se ocupa el abogado "por encontrarse vacante el puesto".

La portavoz de Justicia ha explicado que "en caso de ausencia, vacante o enfermedad, se podría cubrir el puesto de forma temporal por un alto cargo de Presidencia que cumpla los requisitos", y se ha preguntado "qué esconde" el hecho de que "no se haya producido un nombramiento en condiciones".

"Exigimos que deje de utilizar ese fraude de ley y que sea nombrado por decreto del Consell alguien que cumpla las condiciones", ha afirmado.

Asimismo, ha manifestado que Andreu Ferrer "no aparece ni como ejerciente ni como no ejerciente en ningún colegio de abogados de España", a pesar de que la consellera "dijera que llevaba quince años colegiado".

Por otra parte, la popular se ha referido a la auditoría interna de la Conselleria que Bravo afirmó en Les Corts haber ordenado en septiembre de 2015, y ha explicado que el grupo popular pidió el informe resultante y recibió en su lugar "un informe genérico de la situación económica y financiera de la Generalitat" con fecha de julio de ese año.

"No se sabe si mintió entonces, miente ahora o ambas cosas", ha afirmado la diputada, que se ha preguntado si el documento existe y ha pedido a la consellera que "esta semana" lo entregue y que, "si no existe, declare y reconozca públicamente que ha mentido al parlamento".

Ferrer también ha criticado el sistema de presentación telemática de escritos; según ha denunciado, "hace que a un procurador le cueste más de tres cuartos de hora solamente poner una demanda".

"¿Es esta la justicia del siglo XXI de esta Conselleria?", se ha preguntado la portavoz popular, que ha pedido que se arreglen los códigos del sistema o se suspenda hasta que funcione correctamente.

Asimismo, ha recordado la existencia del plan integral para la prestación de servicios tecnológicos, en el que trabaja el Gobierno central, y ha lamentado el "conflicto" en la Conselleria sobre si la Comunitat debe "integrarse en ese sistema o hacer soberanismo tecnológico".

En cuanto a los objetivos que se han marcado los miembros del Consell en el tercer seminario del Gobierno valenciano celebrado este fin de semana en Sagunto, ha denunciado el "abandono" de la regulación del turno de oficio, respecto a lo que el Consell, ha lamentado, "solo aprobó un decretito", así como los escasos avances en la construcción de oficinas de atención a las víctimas de violencia machista.

La diputada, que ha criticado las "mentiras o posverdades" de la consellera, ha considerado que "no puede salir gratis mentir" y ha lamentado que Bravo "no se mueve, no se ve y no molesta", y con ello "la Justicia es invisible".

Por otra parte, Ferrer ha detallado las enmiendas que ha presentado al congreso nacional del PP, entre las que ha destacado una para pedir al partido "que declare que la justicia es esencial, al mismo nivel que otros servicios públicos", otra para pedir "la ampliación de los parámetros beneficiarios de la justicia gratuita hasta la mediación", y una en defensa del derecho civil valenciano.

Además, en cuanto a enmiendas de carácter social, ha destacado la promoción de una iniciativa legislativa para agilizar la elección de régimen económico matrimonial, así como una enmienda en favor de las uniones de hecho.