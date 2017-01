Voro: "Si de verdad podemos mejorar la plantilla, lo haremos"

Paterna , 29 ene .- Salvador González "Voro", entrenador del Valencia, aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra Las Palmas que el club trabaja para mejorar la plantilla y que Mathew Ryan y Fede Cartabia están cerca de abandonar la entidad.

"El mercado está abierto y nosotros estamos atentos por si hay alguna opción de mejorar. Independientemente de nombres miramos un todo, lo que el equipo necesita y posiblemente haya alguna salida", dijo el técnico.

Asimismo, Voro reconoció que las salidas de Ryan y Fede están "encauzadas, aunque se sigue trabajando" y señaló que "en ambos casos se busca la mejor opción para el club y para ellos, aunque el futuro de ambos aún no está definido".

También se refirió a Dani Parejo y reconoció que cree que se quedará en la plantilla hasta final de temporada. "Seguimos igual. No tenemos noticia y pienso que no la habrá. Ha entrenado muy bien como el resto", agregó el técnico del Valencia.

Respecto a Las Palmas, rival en el encuentro de mañana, Voro alabó su juego ofensivo y su capacidad para generar buen fútbol como ha demostrado durante esta temporada.

"Es un equipo con una idea muy clara y concreta de lo que hace. Los futbolistas que tiene hacen que pueda jugar de esta forma", indicó.

"Nunca renuncia a la posesión del balón. Tiene un caudal ofensivo muy potente y se ha convertido en una sorpresa agradable por el fútbol que hace", agregó el técnico valencianista, quien admitió que será un partido muy difícil.

Respecto al estado de la plantilla, Voro dijo que el equipo está "muy metido" después de la victoria frente al Villarreal aunque mandó un mensaje para evitar la relajación.

"El vestuario sabe que el objetivo es el partido de mañana. No podemos ver a tan largo plazo. Venimos de una situación complicadísima, aún estamos en ella y no podemos perder la perspectiva. Por haber ganado dos partidos no cambia nada", insistió.

Sobre Simone Zaza, el único fichaje realizado hasta el momento por el Valencia en este mes de enero. "Ha mejorado mucho. Necesitaba entrenamientos porque venía de mucho tiempo sin competir y es un chico que nos dará mucho. Está a un nivel muy alto y si tiene que jugar lo hará bien y lo dará todo", concluyó.