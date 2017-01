La Fe estudia una nueva causa genética de muerte súbita en cardiopatías

Valencia, 29 ene (EFE).- El Hospital La Fe de Valencia participa en un estudio internacional que identifica una nueva mutación genética responsable de una proteína truncada que aporta nuevos datos para el diagnóstico precoz de cardiopatías con riesgo de muerte súbita.

Las conclusiones de este estudio plantean la necesidad de incluir el análisis del gen de la filamina C en los paneles amplios de estudio genético en casos de muerte súbita y en los paneles más restringidos diseñados para el estudio de miocardiopatía dilatada y miocardiopatía arritmogénica.

La investigación la ha llevado a cabo la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar, en la que participan el IIS La Fe y el Instituto de Medicina Legal de Valencia y el artículo ha sido publicado en el último número del Journal of the American College of Cardiology (JACC),una revista referente en cardiología.

En él identifica molecularmente una nueva causa de muerte súbita en casos de miocardiopatía dilatada o arritmogénica, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de alteraciones en el ADN, concretamente, truncamientos en el gen de la filamina C (FLNC) que provocan la generación de moléculas anormalmente cortas de la proteína llamada filamina C, una variación de tamaño que impide que ejerza la función que desarrollaría en un corazón sano.

El artículo recoge los hallazgos de un trabajo colaborativo, multicéntrico e internacional en el que han participado la empresa de diagnóstico genético Health in Code y una decena de investigadores de hospitales españoles, italianos e israelíes, entre los que están Esther Zorio, cardióloga del hospital La Fe y Pilar Molina, patóloga del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IMLV).

La aportación de la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar de La Fe a este estudio internacional parte del trabajo de la que coordina la doctora Zorio.

"Una de las familias de la unidad seguía en estudio tras la muerte súbita de uno de sus miembros por miocardiopatía arritmogénica izquierda identificada en la autopsia. El estudio genético realizado por Health in Code identificó un truncamiento en el gen de la filamina C (FLNC)", ha explicado.

Simultáneamente, la unidad analizó a otro paciente, en este caso tras recibir un trasplante cardíaco por miocardiopatía dilatada con alta carga de arritmias ventriculares y antecedentes familiares de muerte súbita.

"Cuando la empresa de diagnóstico genético identificó más truncamientos en FLNC en otras familias con diagnósticos clínicos similares procedentes de otros centros, se disparó la sospecha de que podía estar jugando un papel causal en esas cardiopatías, a pesar de que no estaba descrita esa asociación científicamente".

Según Zorio, "al reunir toda la información clínica y genética de las familias incluidas en el trabajo esta sospecha quedó confirmada".

Con la experiencia acumulada desde la creación de la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar en 2008, las doctoras Esther Zorio y Pilar Molina destacan que el avance más inminente que se deriva de este estudio es que el gen de la filamina C debería incluirse a partir de ahora, no solo en los estudios genéticos por miocardiopatía hipertrófica, sino también en los de miocardiopatía dilatada o arritmogénica.

Muchas de las familias del estudio tenían antecedentes de muerte súbita, y la colaboración de forenses y cardiólogos fue clave para poder llegar a un diagnóstico anatomopatológico preciso (con el estudio experto del corazón macroscópico e histológico) y genético (estudios realizados en muestras de sangre obtenidas en la autopsia del fallecido).