Juan Manuel Bonet: El Cervantes no es una academia de idiomas

Madrid, 27 ene (EFE).- El Instituto Cervantes "no es una academia de idiomas" y por eso, el propósito de su nuevo director, Juan Manuel Bonet (París, 1953), es compatibilizar la defensa del español con "un impulso cultural y de las artes plásticas" y vincularse "a la creación contemporánea", ha asegurado en una entrevista con EFE.

Bonet, cuyo nombramiento en sustitución de Víctor García de la Concha ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tiene previsto "sentarse en su despacho" de Madrid el próximo 8 de febrero, aunque desconoce aún cuando será su toma de posesión oficial.

Desde su casa de Cracovia -su mujer es polaca-, el escritor, crítico y comisario de arte, que dirigió el IVAM de 1995 a 2000, asegura que su intención de que el Cervantes sea "un espacio para las artes" no es "en absoluto incompatible" con la colaboración con las grandes instituciones culturales como los museos nacionales.

"No nos hemos aprovechado -hasta ahora- de ellos y por ahí irán los tiros en esta nueva etapa del instituto que me han encomendado. Pretendo un nivel de exigencia mayor y abrirnos a nuevas dimensiones", asegura Bonet, que aún no ha decidido quién le sustituirá frente al Cervantes de París, del que él se ha ocupado los últimos cinco años.

Quiere impulsar más la colaboración con las instituciones culturales pero también con las que promueven las lenguas cooficiales, que, barrunta, "no está en su momento más fácil".

Estudiará "el punto" en el que se encuentran las relaciones con ellas, del euskera (Etxepare) al catalán o el gallego, y dedicarse, con sus responsables, a lograr "que sean más fluidas".

"Estoy dispuesto a entregarme a la causa y a echar muchas horas", ha anunciado.

Para Bonet, el Cervantes, para el que cuenta con la continuidad como secretario general de Rafael Rodríguez Ponga -"una pieza clave, que ha realizado un trabajo muy bueno"- es la "casa común" de todos los que hablan, escriben y crean en español, "un faro de España para todos los amigos del español".

Ha elogiado "el panhispanismo" impulsado por su predecesor, "alguien que ha hecho muchísimo por tender puentes con Hispanoamérica", y ha anunciado su intención de profundizar en esta línea, tanto en el ámbito educativo como en el cultural.

Sobre la decisión de la nueva administración estadounidense de retirar el español de su página web, ha insistido en que comparte todas las manifestaciones previas de García de la Concha, el director de la RAE o el ministro de Asuntos Exteriores lamentando la iniciativa y se ha mostrado también "muy preocupado" por lo que sucede con México: "lo que le pase no nos ajeno. Espero que no vaya a más".

En Estados Unidos, ha recordado, hay tres sedes del Cervantes -Nueva York, Chicago y Alburquerque- y un observatorio del español en la universidad de Harvard, sin olvidar que hay "55 millones de hispanohablantes".

Bonet ha sido director del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), además de presidente de la Fundación Archivo Rafael Cansinos Assens y del Comité Internacional de la Fundación Vicente Huidobro y es autor de varios poemarios además del "Diccionario de las Vanguardias en España".