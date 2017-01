Errejón: Nos debemos un debate tranquilo, con respeto y sin palabras gruesas

Alicante, 27 ene (EFE).- El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado hoy que en el seno de su partido se deben "un debate tranquilo, con respeto y sin palabras gruesas" y se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de poder acercar posturas con las otras candidaturas de la Asamblea Ciudadana de febrero.

Errejón ha hecho estas manifestaciones al ser preguntado por las declaraciones que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho esta mañana, en las que supuestamente le habría acusado de querer convertir a la formación morada en el PSOE.

En valoraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto con la militancia en Alicante para recoger las propuestas de Podem Comunitat Valenciana a su proyecto "Recuperar la ilusión", ha negado, como ya hiciera esta mañana en Murcia, que Iglesias "haya insinuado una cosa tan grave".

"Yo no voy a tirar la piedra y esconder la mano; no voy a hacer insinuaciones sobre compañeros, nos debemos un debate tranquilo y con respeto", ha insistido.

Errejón ha calificado el debate actual en Podemos como "discusión democrática" y ha advertido de que para que todos puedan "remar codo con codo" tras Vistalegre II "es imprescindible" tener un diálogo "de ideas" y que sean "muy cuidadosos y cariñosos".

"Quiero, deseo y soy optimista con respecto a que vamos a poder avanzar en lograr los máximos acuerdos posibles", ha aseverado, a la vez que ha matizado que en las cuestiones en las que siga habiendo posiciones enfrentadas, serán las bases las que decidan.

También ha destacado que "decir que hay que compartir el poder y que hay descentralizarlo no es atacar a nadie", como tampoco lo es "decir que Podemos se merece tener un momento de reflexión", sino que, en su opinión, es al contrario, "es construir una organización más fuerte".

"No voy a entrar en lógicas que creo que al final hacen más daño a la organización; cuidemos el debate político de altura, no utilicemos calificativos gruesos, no utilicemos insinuaciones que no se sostienen, tengámonos el respeto que nos merecemos entre compañeros y, al día siguiente, saldremos todos mucho más reforzados", ha subrayado.

En cuanto a cómo ve Podemos en el futuro, ha dicho que "tiene que ser morado" y "abandonar los complejos y las obsesiones con otras fuerzas políticas" para "recuperar la iniciativa".

De la misma forma, ha opinado que "no es momento" de convertirse "en una fuerza de resistencia".

Además, ha explicado que su propuesta busca "construir descentralización" y ha considerado "muy sensato" incluir cláusulas para que ningún territorio cope más del 30 por ciento de la dirección del partido.

"Se trata también de 'desmadrileñizar' un poco nuestra organización", apostando por una "'comarcalización'que permita ir construyendo un poder más pegado al territorio y a las provincias", ha agregado.

Por último, se ha referido a la Comisión de Garantías de Podemos y ha apostado por crear un órgano que sea "independiente, imparcial, desvinculado de las listas y que se elija ya", algo que, según ha opinado, ya es "un sentir mayoritario".

Al acto han acudido también el secretario general de Podem Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, la secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos, Ángela Ballester, y la diputada de Podem en Les Corts Valencianes Llum Quiñonero.

Montiel ha destacado que sus propuestas se centran, precisamente, en la descentralización y ha explicado que ha decidido sumarse al proyecto "Recuparar la ilusión" para hacer llegar a la gente que "aun estando en la oposición se pueden cambiar las cosas".