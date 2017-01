Echávarri: Quiñonero está inhabilitada moralmente para un cargo público

Alicante, 27 ene (EFE).- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha asegurado hoy que la diputada autonómica de Podemos Llum Quiñonero "está inhabilitada moralmente para ejercer un cargo público" por compararlo a él en las redes sociales con un "maltratador".

Antes de asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón, el primer edil ha explicado a los periodistas que no había recibido ninguna llamada de la aforada para disculparse por sus comentarios.

"No se ha disculpado ni creo que lo haga. Solo sé que no ha dimitido. Solo sé que avergonzó y avergüenza a todos los alicantinos. Hoy ha venido a un acto y ni diputadas del PSOE ni diputadas de Compromís ni de Podemos han querido acompañarla porque creo que se avergüenzan de ella", ha dicho Echávarri.

"Si yo causara vergüenza a todo el mundo, me iría a mi casa pero claro yo tengo dignidad y un empleo fuera de la política y entonces la situación es distinta", ha añadido.

Quiñonero, diputada autonómica por Podemos por la provincia de Alicante y presidenta de la Comisión de Igualdad en Les Corts, colgó esta semana un mensaje en su perfil de Facebook en el que analizaba las tensiones en el tripartito de Alicante (formado por socialistas, Guanyar (EU y Podemos, entre otros) y Compromís).

En ese comentario opinaba que el alcalde alicantino le recuerda "a un maltratador que tras la bronca asegura que nunca más volverá a hacerlo" y agregaba que Echávarri "hunde en la tragedia a quienes le acompañan" porque no está "capacitado para hacer la tarea que le encomendaron", pues "no sabe, no puede o no quiere".

Hoy, preguntado por los periodistas, el aludido ha informado de que la ejecutiva local de los socialistas va a pedir "explicaciones y reacciones contundentes" a través de sus diputados autonómicos.

"En estos casos, la inacción no es una opción. Algo tendrá que hacer Podemos más allá de defenderla si quiere seguir siendo creíble en la lucha contra la violencia de género", ha puntualizado Echávarri.

El alcalde se ha referido también a los roces con sus socios de gobierno y ha admitido que existen "discrepancias", pero ha apostado por "normalizar esas diferencias" porque "tampoco hay que estar de acuerdo siempre en todo".

A ese respecto, existe en su opinión "un bien común y superior" que está "por encima de todo" y que consiste en "mejorar la vida de los alicantinos y la ciudad", por lo que cree que esos problemas se superarán.

Sobre el contrato de la limpieza viaria, ha insistido en la necesidad de discutir si se paga más a las empresas adjudicatarias del contrato para crear "empleo neto" que redunde directamente en la mejora del servicio, es decir, "abrir el melón" del debate y "dejar de arrojarse la basura de unos a otros".

En cuanto a las infraestructuras, ha lamentado que la Conselleria de Justicia no pueda ejecutar su proyecto para reformar el Palacio de Justicia de Alicante por la protección del edificio, mientras que la permuta de terrenos con el Ministerio del Interior para el traslado de la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad "está muy avanzado".