Zoido dice que es "prioritaria" una nueva Comandancia de G.Civil en Alicante

Alicante, 26 ene (EFE).- La construcción de una nueva Comandancia de la Guardia Civil en Alicante es una actuación "prioritaria" para el Ministerio del Interior, ha asegurado hoy en la ciudad su titular, Juan Ignacio Zoido.

Tras agradecer el trabajo de los efectivos de varias administraciones durante el reciente temporal de nieve y lluvia en un acto en la Comandancia, en la calle San Vicente, el ministro ha explicado que ya al entrar al edificio le han hecho la "observación" de que la alicantina es "la más antigua de España".

Según el ministro, esa circunstancia tiene, por un lado "un valor pero por otro muestra una necesidad" ya que hay que "mejorar las instalaciones para que puedan tener cabida todos los distintos grupos que se han ido creando".

"Cada día la Guardia Civil se ha ido especializando y ampliando el ámbito de sus competencias, fruto de la especialización en otras materias y por lo tanto", ha prometido, "contarán con nuevas instalaciones".

Zoido se ha mostrado cauto a la hora de hacer previsión de plazos: "No tengo el dato concreto de este tema y no me quiero aventurar para estar todos pensando en qué día ha dicho el ministro que van a empezar", tras lo cual ha subrayado que las nuevas dependencias son "una actuación prioritaria del Ministerio del Interior.