El Sindicato Médico critica la puntuación del MIR en la bolsa de trabajo

Valencia, 26 ene (EFE).- El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha denunciado hoy que la bolsa de trabajo temporal de la Conselleria de Sanidad se ha abierto "de nuevo sin solucionar el grave problema de la puntuación adecuada de la formación vía MIR".

"Lo que podría ser una buena noticia se convierte en frustración por la incapacidad mostrada por la Conselleria para darle una salida razonable a un problema para el que existían alternativas", han denunciado desde el sindicato en un comunicado.

Desde CESM-CV han reclamado que la formación de la especialización vía residencia "recupere el rango que se merece y que una injusta sentencia le secuestró".

"Era tan sencillo como introducir un nuevo apartado de valoración en las listas de empleo temporal que reintrodujese la puntuación perdida por la vía de la formación en lugar de por el tiempo trabajado, que era lo que causaba problemas legales", han explicado.

Para el sindicato, no ha habido "ni ganas, ni voluntad, ni tiempo, ni imaginación, ni sensibilidad suficiente para hacerlo posible", y por ello la apertura de la bolsa para facultativos se ha convertido "en un fiasco y en una muestra más de cómo no pueden hacerse las cosas y de cómo no pueden gestionarse los tiempos".

En este sentido, han lamentado que las negociaciones "avanzan a paso de tortuga discapacitada, cuando avanzan y no quedan estancadas" y han criticado la inexactitud que supone hablar de "rebaremar a todos los componentes de la bolsa".

"Todos estos problemas se minimizarían creando bolsas individualizadas por categorías profesionales y reconociendo que la de facultativos y la de enfermería pueden y deben permanecer abiertas permanentemente, actualizándose en tiempo real por vía telemática", han considerado desde CESM-CV.

A su juicio, la situación está producida por "una falta de sensibilidad donde se confunden las prioridades", ya que la apertura de la bolsa para el hospital de La Ribera "va a tener tanto impacto político que se pueden dejar en segundo plano el resto de consideraciones".

"Pero aún estamos a tiempo si se paraliza la actual convocatoria, se reúne con carácter de urgencia a la Mesa Sectorial y se reforma la normativa actual", han considerado.

De ese modo, han concluido, "en cuestión de un mes" el proceso puede haberse completado para "proceder a una apertura de la bolsa que no lo sea en falso y mostrando las vergüenzas".