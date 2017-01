Puig sobre RTVV: Entramos en un espacio de mayor seguridad jurídica

Valencia, 26 ene (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado hoy que tras la reciente sentencia que avala la legalidad del ERE en RTVV "entramos en un espacio de mayor seguridad jurídica", al tiempo que ha expresado su deseo de seguir dialogando con los extrabajadores, a quienes considera las "primeras víctimas".

En los pasillos de Les Corts, Puig ha insistido en que "este Gobierno nunca hubiese cerrado RTVV", un "error memorable" sobre el que "generaciones pagarán las consecuencias".

"El modelo de gestión del PP era manifiestamente mejorable, pero la solución era la reforma, no el cierre", ha agregado.

Sobre los extrabajadores, Puig ha negado que el actual Consell haya sido desconsiderado hacia ellos, sino que "se ha dialogado desde el primer minuto" y pese a no haber alcanzado ningún acuerdo "son las primeras víctimas de una decisión profundamente errónea".

"Hay que resolver, reparar lo que se pueda, porque hay condicionantes que hay que atender, que son la igualdad de oportunidades", ha añadido, y ha insistido en su voluntad de mantener el diálogo con el colectivo de extrabajadores.

Preguntado por una conversación mantenida con Isabel Bonig en su despacho en la Generalitat a la que la portavoz del PP ha aludido -sin desvelar su contenido- en el hemiciclo, Puig ha indicado que "las conversaciones privadas que no afectan al interés general siempre son privadas"

"Actualmente hay un gran nivel de respeto, lo que se ve hoy en Les Corts no tiene nada que ver con el pasado. Hemos superado una época de crispación y eso es fruto de todos. El respeto y el aprecio personal es importante en las relaciones políticas", ha apuntado Puig.

"¿Para tomar una decisión como el cierre de RTVV no hubiese sido razonable llamar a los portavoces parlamentarios? No se hizo. Hoy hay un cambio de talante y de la perspectiva de la calidad democrática; continuaré hablando con la jefa de la oposición", ha concluido Puig, quien ha afeado a Bonig diciendo: "eso de ir contando conversaciones con los demás no queda muy bien".