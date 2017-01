El joven eldense José Antonio Poveda será el técnico del Deportivo

Elda , 26 ene .- El técnico José Antonio Poveda es el nuevo entrenador oficial del Club Deportivo Eldense, equipo del Grupo III de Segunda División B, tras el acuerdo al que han llegado hoy ambas partes, según ha informado el club.

Poveda, que sustituyó a Mario Cartagena en el filial Elda Industrial, ha llegado a un acuerdo para trabajar como máximo responsable técnico de la primera plantilla junto al italiano Filippo Di Pierro.

"Me lo he pensado muy bien y he aceptado. Yo trabajo como representante comercial y no puedo entrenar por las mañanas y por consiguiente he pedido que se entrene por las tardes. También he pedido que se fiche a tres futbolistas de mi confianza y van a hacer gestiones para traerlos", ha indicado a Efe Poveda.

"Estoy muy contento, con muchas ganas, muy responsabilizado por dirigir al equipo de mi pueblo y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que el Deportivo esté lo más alto posible en la tabla clasificatoria", ha añadido.

Además, Mario Cartagena, quien ha sido dos partidos técnico del Eldense, volverá a dirigir desde hoy al filial azulgrana, Elda Industrial, que milita en la preferente valenciana.