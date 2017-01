Piden que Quiñonero rectifique por comparar a Echávarri con un maltratador

Alicante, 25 ene (EFE).- El PSPV-PSOE ha solicitado a la diputada autonómica de Podemos Llum Quiñonero que rectifique y pida disculpas "inmediatas" por comparar a través de las redes sociales al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, con un "maltratador".

De esta forma, el PSPV-PSOE ha reaccionado a un mensaje colgado ayer a primera hora en la cuenta de Quiñonero en Facebook en el que ésta se refiere a las tensiones del tripartito en la capital (formado por socialistas, Guanyar (EU y Podemos, entre otros) y Compromís), y dice que el alcalde le "recuerda a un maltratador que tras la bronca asegura que nunca más volverá a hacerlo".

"Hunde en la tragedia a quienes le acompañan. Esto no es un equipo de gobierno. Echávarri no está capacitado para hacer la tarea que le encomendaron. No sabe, no puede, no quiere", añade la diputada autonómica, que fue cabeza de cartel por Alicante en las últimas elecciones autonómicas.

Para Quiñonero, "los conflictos están normalizados" y "los malos modos, también", por lo que "dar por bueno el maltrato, la deslealtad y el reiterado incumplimiento es avalar una situación a todas luces insostenible", según la diputada, quien termina el mensaje afirmando que el alcalde con su apoyo "no cuenta".

En un comunicado, la secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE, Rosa Peris, ha incidido en que dentro de la crítica política se puede "aceptar cualquier cosa" pero no "que se juegue y se banalice un tema tan grave como la violencia de género, que cada año cuesta la vida a decenas de mujeres en España".

Se trata de unas palabras que, ha afirmado Peris, los socialistas no van "a tolerar por parte de nadie, pero menos todavía por parte de la que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Les Corts".

"Tenemos que dejar de hablar de los maltratadores y de la violencia de género de una forma tan frívola porque nos encontramos ante un grave problema social que urge solucionar", ha señalado Peris.

"Esperamos una disculpa pública por parte de la diputada Llum Quiñonero porque si no aceptamos comentarios machistas y banales ni en los campos de fútbol, ni en los tribunales, tampoco vamos a permitir que vengan de parte de políticos", ha indicado.