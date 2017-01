Nacho Nebot vuelve a las pistas para reforzar al Fertiberia

Sagunto , 25 ene .- Nacho Nebot regresará a las pistas de balonmano el próximo mes de febrero para reforzar al Fertiberia Puerto Sagunto, club en el que militó durante las últimas temporadas.

El jugador valenciano recibió una llamada de Nikola Milos, entrenador del equipo porteño, para pedirle que regresara a la alta competición durante la segunda vuelta de la Liga Asobal.

"Me llamó el entrenador y me dijo que necesitaba gente después de la salida de Pacheco hace unos días. Estoy encantado de hacerles un favor por el aprecio que tengo tanto al club como al entrenador", explicó Nebot a EFE.

El veterano jugador abandonó la práctica deportiva de elite para centrarse en su vida laboral fuera de las pistas aunque ahora regresa a la que fue su casa para ayudar a cumplir los objetivos y alcanzar la permanencia.

A pesar de la inactividad, Nebot continúa con buenas relaciones dentro del vestuario: "He mantenido las mismas relaciones y conversaciones con los compañeros. Les he seguido por la televisión y he ido a algún partido al Ovni aunque se hacía raro verlo desde fuera".

"Se nota después de siete meses parado. Aunque haya hecho algo de deporte siempre es distinto. En dos o tres semanas ya podré ayudar en defensa, que es para lo que creo que me necesitará Milos", concluyó Nebot que ha firmado hasta final de temporada.