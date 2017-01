Javi Flores cree injusto que se le vea como un jugador propenso a lesionarse

Alicante, 25 ene (EFE).- El futbolista del Hércules Javi Flores, que se ha perdido los dos últimos meses de competición por lesión, ha reconocido que le molesta que se le vea como un jugador propenso a tener problemas físicos porque considera que no es verdad.

"El año pasado jugué veinte partidos en seis meses, me lesioné sólo una vez y me perdí dos partidos. Creo que no es mucho", ha defendido Javi Flores, que no ha obviado que sí se ausentó de muchos entrenamientos y tuvo problemas de recuperación tras los partidos.

"Este año no me he perdido entrenamientos. Sólo tuve una lesión que me dejó dos partidos fuera y todo lo demás lo he jugado hasta lesión, que fue fortuita y por mala suerte", ha añadido, en referencia a la tendinitis que le ha apartado de la competición los últimos meses.

Javi Flores, precisamente, regresó a una convocatoria del Hércules en la última jornada frente al Sabadell aunque se quedó sin participar y es consciente de que aún le falta tiempo para estar al cien por cien.

El cordobés ha apuntado que la tendinitis "ha dado más guerra" de la que pensaba y aún sigue dándole porque aún siente "algo de molestias al golpear".

"Cada semana que pasa tengo menos dolores y es momento de aguantar y tirar hacia delante", ha comentado el mediapunta, que ha resaltado el trabajo de rehabilitación que realiza cada día.

"Cada día me encuentro mejor y con más confianza. Me molesta pero es un dolor aguantable", ha concluido.