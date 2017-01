La Diputación de Valencia activará su fondo de emergencias tras el temporal

Valencia, 25 ene (EFE).- La Diputación de Valencia activará el Fondo de Emergencias, previsto para casos de incendios e inundaciones, para ayudar a los municipios a recuperar las zonas dañadas por temporal de lluvia de la última semana y "llegar a donde no lo hace el resto de administraciones".

Así lo ha asegurado la vicepresidenta de la corporación, Maria Josep Amigó, durante su visita a la playa de Tavernes de la Valldigna para valorar las consecuencias del temporal marítimo, donde ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Jordi Juan.

"Estaremos junto a los ayuntamientos y utilizaremos el fondo de emergencias para llegar allí donde no lo hacen el resto de Administraciones", ha afirmado Amigó, que ha destacado que "le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente iniciar aquellas actuaciones e inversiones necesarias para que Tavernes no se quede sin playa y merme la calidad de vida de los vecinos".

En este sentido, ha asegurado que desde la corporación provincial apoyarán la demanda del Ayuntamiento de Tavernes para que el Ministerio de Medio Ambiente "se implique y se ejecuten las actuaciones pertinentes que son de su competencia".

Por su parte, Jordi Juan ha señalado que "aún se están evaluando los desperfectos ocasionados por parte de los técnicos municipales", pero ha informado de que las primeras estimaciones apuntan a una cantidad económica "inasumible por parte de un consistorio como Tavernes".

Por ello, ha reclamado al Ministerio de Medio Ambiente que "se implique y que dé la cara, ya que resulta el organismo competente y está obligado por ley".

"Hasta estos momentos no disponemos de ninguna comunicación oficial, no conocemos cuáles son sus pretensiones", ha lamentado el alcalde, que ha criticado que el ministerio "no se ha pronunciado, ni a través de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ni mediante la Demarcación de Costas".

Por ello, Juan ha requerido a la Diputación de Valencia su implicación con las localidades afectadas "aunque no se enmarque dentro de sus competencias".

Ambos han detallado que el temporal se ha tragado buena parte de la arena de las playas y ha dañado paseos marítimos, sobre todo en la comarca de la Safor, donde han sido especialmente graves los daños ocasionados en la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna.

Además, el oleaje se ha llevado por delante las obras del plan de defensa de la playa vallera y, a pesar de que se repusieron las dunas con maquinaria pesada, el mar se impuso y penetró en el núcleo urbano, además de romper las dunas ya en la zona de Cullera que limita con Tavernes.

El agua entró asimismo en el canal, provocando una deposición de arena masiva que cubrió completamente una treintena de metros del canal, dejándolo inutilizado y sin posibilidad de desalojar las aguas.