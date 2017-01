Niega que violara a su pareja pero admite su "obsesión" con ella

Alicante, 24 ene (EFE).- Un presunto maltratador ha negado hoy en un juicio celebrado en la Audiencia de Alicante que maltratara y violara a su pareja, aunque ha admitido que estaba "enamorado" y que se había "obsesionado" con ella.

Por su parte, la víctima ha ratificado que la obligó a mantener relaciones sexuales y después de romper la relación llegó a enviarle 400 mensajes de móvil para que volviera con él.

Los hechos sucedieron en abril de 2016 y la fiscalía ha mantenido su petición de 12 años de prisión para el procesado por un delito de agresión sexual, otro de acoso y un tercero de maltrato habitual, aunque ha admitido que esa pena pueda verse rebajada por la atenuante de embriaguez.

El Ministerio Público sostiene que durante el tiempo que duró la relación el presunto maltratador ejerció supuestamente una situación de dominio sobre su compañera que incluía averiguar cuándo quedaba con sus amigas o con quién hablaba por 'Whatsapp'.

El presunto maltratador, que está en libertad provisional por esta causa, ha negado esta mañana ante la sección primera de la Audiencia de Alicante que violara a la chica.

También ha rechazado que ejerciera sobre ella cualquier tipo de violencia física o verbal, aunque ha admitido que estaba "enamorado" y "obsesionado" con su compañera y por eso insistió tanto en que continuara la relación.

Por su parte, la perjudicada ha relatado que su entonces compañero sentimental le dijo varias veces que no podía hacer lo que le "diera la gana", que tenía que cogerle el teléfono cuando la llamara y que se merecía "una hostia" por su comportamiento.

"Yo quería dejarlo porque no me trataba bien y cada día tenía más miedo, pero no me he dado cuenta de lo que pasaba hasta ahora", ha afirmado.

Según su testimonio, el 8 de abril del pasado año quedó a cenar con él en su casa, bebieron vino y luego la forzó a mantener relaciones sexuales.

"Yo me quedé como en 'shock'. Estaba paralizada porque me parecía todo irreal, pero él se reía como si fuese un juego. Nunca he sentido tanto miedo", ha precisado.