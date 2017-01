Juan Delgado: "Quería y necesitaba fichar por un club como el Hércules"

Alicante, 24 ene (EFE).- El futbolista Juan Delgado ha afirmado durante su presentación como nuevo jugador del Hércules que "quería y necesitaba" fichar por un club como el alicantino, "un equipo grande" al que llega en calidad de cedido por el Levante.

Juan Delgado ha sido presentado este martes de manera oficial aunque ya tuvo la oportunidad de debutar en la recta final del encuentro de la última jornada de Liga en el que el Hércules derrotó al Sabadell.

El delantero de Elda jugará en el Hércules hasta final de temporada y luego regresará al Levante, con el que tiene contrato en vigor.

No obstante, ha apuntado que lo único en lo que piensa desde su incorporación al Hércules es "hacerlo lo mejor posible para que el equipo consiga volver a Segunda División".

El ariete ha explicado que consultó con José Carlos Granero, su técnico en el Atlético Levante, cómo veía la opción de recalar en el Hércules y éste le dijo que era "una oportunidad muy grande" y que va a hacer de él "más futbolista" de lo que es.

En el Atlético Levante, sin embargo, no disfrutaba de los minutos que deseaba después de empezar el curso con el primer equipo.

"No entraba en los planes de Muñiz y bajé al filial, donde he estado pasándolo mal porque no disfrutaba de los minutos que quería, aunque he intentado ayudar al equipo como el que más", ha manifestado.

En cualquier caso, ha incidido en que llega al Hércules "para ayudar" a lograr el ascenso "pero no por reivindicar nada".

En cuanto a la faceta goleadora, ha admitido que este año no está viendo portería con facilidad "pero los goles llegarán porque eso no se pierde".