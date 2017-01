La AVL defiende el requisito lingüístico y la necesidad de una nueva RTVV

Valencia, 24 ene (EFE).- El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramón Ferrer, ha defendido hoy la inclusión del requisito lingüístico para el acceso a la función púbica así como la necesidad de una radiotelevisión pública en valenciano que vertebre el territorio.

Así lo ha trasladado a los periodistas Ferrer tras entregar la memoria correspondiente al ejercicio 2015 de esta institución normativa al presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, quien se ha mostrado "muy agradecido" y trasladará el documento los grupos parlamentarios.

Ferrer ha destacado que la AVL no solo se dedica a estudiar, sino también a difundir el valenciano, y ha señalado que si no existe un "uso social" de la lengua este tipo de instituciones no sirven para nada.

En este sentido, ha considerado que aunque es "necesario analizarlo y estudiarlo bien", sería conveniente introducir el requisito lingüístico en la ley de la función pública, pues cree que debería exigirse en un 99 % de los casos.

Entiende que "un neurocirujano que está operando, igual no hace falta que domine perfectamente el valenciano", pero sí "un señor que tiene que atender o un médico" de atención primaria, porque, a lo mejor, el usuario o paciente no sabe explicarse de otra manera.

Ferrer también ve necesaria la existencia de una radio y una televisión públicas, en valenciano y culturales, pues según ha afirmado," este es un país que o vertebra la televisión o estará invertebrado".

"Lo que pasa en Orihuela, los señores de Morella en la vida se enterarán porque no saldrá nunca en las noticias, por tanto o lo vertebramos mediante una radio y una televisión o no hacemos nada", ha manifestado.

El presidente de la AVL ha afirmado que esta institución siempre ha estado a la delantera en la defensa de unos medios de comunicación públicos en valenciano, y así lo demuestra el hecho de que él mismo estuvo "intentado salvar la cosa" cuando se estaba cerrando la antigua Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

"Es una necesidad que tenemos, una televisión en valenciano, cultural, que como pueblo nos lleve hacia arriba", ha defendido Ferrer, quien ha considerado que se trata de algo que debería "hacerse ya".

Ha pedido que se haga "con sentimiento, tranquilidad y bien hecha", y ha instado a no correr para luego caer "en el abismo", pero también ha reclamado que se haga "ya".

Sobre la situación del valenciano en la Comunitat, ha destacado que es variable según la zona, y mientras en la provincia de Castellón la implantación de la lengua es "más fuerte", en la provincia de Alicante, "desgraciadamente, está más débil" aunque ha afirmado que no se ha producido "un retroceso" en el uso.

A su juicio, hay estabilidad en el uso del valenciano y ha destacado que el hecho de que los dirigentes políticos no solo promulguen la lengua, sino que la utilicen, es positivo ya que la gente los imita.

En este sentido, ha considerado que el valenciano no se debe imponer sino que se tiene que convencer a la gente de su uso, algo que, según reconoce "cuesta más" y hace que el porcentaje de implantación de la lengua "no suba tanto", pero considera que es más efectivo porque "quien entra ya no sale".

De la memoria de 2015, el presidente ha destacado la existencia de "un incremento muy fuerte de las actividades culturales" de la institución, sobre todo de cara al exterior, para lo que se han destinado entre 750.000 y 780.000 euros, de un presupuesto que ronda los 2,9 millones.

Fuentes de la AVL han destacado también que en 2015 se cerró la primera edición en papel del Diccionari Normatiu Valencià, cuya versión digital recibió ese ejercicio 5.330.680 consultas, cifra que duplica las del primer año de funcionamiento.

También se puso en marcha el Portal Terminològic Valencià, donde se recogen aquellos términos o neologismos que por su carácter especializado no pueden integrarse en el Diccionari, y se inició el proceso de renovación de académicos que puso fin al sistema de designación por Les Corts.