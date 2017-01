Arturo Valls: "Te sientes mejor cuando asumes quién eres"

Zaragoza, 24 ene (EFE).- El actor valenciano Arturo Valls, productor y protagonista de 'Los del túnel', asegura que el espectador que ve esta comedia acaba riéndose de las miserias humanas, de las pequeñas taras, incluso de la sociedad del "paripé" y del "postureo" y añade convencido: "Te sientes mejor cuando asumes quién eres".

Después de cuatro días de su estreno, el 20 de enero, el presentador y actor Arturo Valls y Pepón Montero, quien ha debutado como director de cine con 'Los del túnel', aseguran que la crítica recibida hasta el momento ha sido positiva.

"Me han comentado que en Valencia, Barcelona y Vigo habían terminado la proyección con aplausos", ha afirmado el director de la película, en un encuentro con los medios de comunicación en Zaragoza, antes de participar en el coloquio 'La Buena estrella' organizado por la Universidad de Zaragoza en el Edificio Paraninfo.

También Arturo Valls ha mostrado su satisfacción por las reacciones recibidas hasta el momento, porque, según ha reconocido, sentía cierto "miedo" a que la gente esperara ver una comedia al uso, "más ligera", cuando no es así, pero la sorpresa del público al verla ha sido "grata", como si dijeran: "no es lo que me esperaba, pero ha sido la bomba".

La historia comienza donde acaban muchas películas, con el rescate de un grupo de personas que han permanecido encerradas en un túnel y cómo ese dramático suceso afecta a sus vidas después.

Nace de una curiosidad de ver qué pasa después de un trauma de estas características, ha explicado Montero, quien ha añadido que, a partir de ahí, han construido un elenco de personajes, eligiendo como protagonista al "simpaticón", al "cachondo", al que suele ser un personaje secundario en la historia, interpretado por Valls.

La "crisis existencial" de este protagonista, que ve que no encaja en el grupo y vuelve a meterse en un túnel metafórico, es a su vez la parte cómica de la película, ha subrayado Montero.

"Para el personaje es un dramón, pero mientras él está llorando, el espectador se ríe", ha señalado el director de la película, al tiempo que Valls ha añadido que al final el espectador se acaba riendo de las miserias humanas, de esas pequeñas taras.

"Al protagonista no deja de darle un cuarentazo", que le lleva a replantearse su vida, ha comentado Valls, a lo que Montero ha añadido: "al final todos somos iguales".

El resultado es una película "nada localista" con tintes universales, que no tira de estereotipos nacionales y sí de personajes reconocibles, por lo que no descartan que pueda distribuirse en otros países, han comentado.

Arturo Valls, quien trabajó con Pepón Montero, en la serie 'Cámera Café', ha señalado que hacer reír en España tiene cierta dificultad porque la gente es "muy ingeniosa" y ha asegurado que, por ahora, no se plantea hacer drama para demostrar algo, porque siempre ha trabajado desde "la inconsciencia".

Sobre las similitudes que guarda con el personaje al que interpreta, Valls ha señalado, entre risas, que no llega a su nivel de patetismo, aunque reconoce que siempre le ha gustad "amenizar" desde pequeño y que también ha visto caras de "qué pesado".

De su experiencia como productor, ha apuntado que ha sido "muy gratificante", como una especie de "montaña rusa", que marea y engancha a la vez y que su obsesión ha sido, en todo momento, dar la mayor libertad al director.