La Unidad de Mediación Intrajudicial de Castellón actuará también en penal

Castellón, 23 ene (EFE).- La Unidad de Mediación Intrajudicial de Castellón (Umicas), de solución de conflictos civiles, comenzará a actuar en los próximos meses en el ámbito penal, según ha avanzado hoy el presidente de la Audiencia, José Manuel Marco.

Durante los actos organizados para celebrar el Día Europeo de la Mediación en la Ciudad de la Justicia de Castellón, Marco ha manifestado que la mediación "es un buen mecanismo para resolver el conflicto".

A lo largo de 2016, la Umicas ha tramitado 100 asuntos, de los que 11 han concluido con la avenencia de las partes en conflicto y 25 siguen en trámite.

La bondad del sistema no es "tanto porque aligere la carga de los tribunales, pues este porcentaje no es relevante en comparación con el trabajo y las horas que puede llegar a consumir la mediación, sino por la satisfacción que obtienen las partes y la paz psicológica que puede lograrse", según Marco.

"En Castellón se ha hecho desde hace año y medio mediación en el ámbito civil, de familia; desde hace unos meses hemos empezado a intentar, con no malos resultados, la mediación en el ámbito social, y ahora vamos a abordar la mediación en el ámbito penal, por lo que sólo quedará el contencioso administrativo", ha explicado.

"Esta progresión responde a los medios de los que se dispone: voluntarismo mucho, pero medios no tanto", ha indicado.

Marco también ha añadido que se está replanteando el actual modelo de funcionamiento del servicio de mediación intrajudicial, hasta la fecha gratuito para ayudar a promoverlo, y es "muy posible" que los mediadores, que son profesionales que prestan un servicio, cobren por su trabajo.

Umicas está integrada en la actualidad por 70 profesionales de la mediación, de disciplinas diferentes, sobre todo abogados y procuradores, pero también muchos psicólogos, trabajadores sociales y arquitectos técnicos, economistas o titulados mercantiles.

De los 100 asuntos tratados, en 31 de los casos "las partes ni siquiera quisieron ser informadas" mientras que el resto, 69, sí acudieron a la sesión explicativa del proceso de mediación.

De ellos, 38 no quisieron empezar la mediación y de los 31 que sí, el 44,9 % quiso continuar con el proceso, ha matizado Marco.

El presidente de la Audiencia y de Umicas ha destacado que se han detectado bastantes casos de personas que, sin querer recurrir a la mediación al decidir ir a juicio, "el simple hecho de sentarse a hablar, aunque no quieran mediar, ha propiciado el diálogo, y fuera de este ámbito han llegado a acuerdo" con la parte en conflicto.

Marco ha incidido en que la mediación intrajudicial es "otra forma de resolver conflictos y de impartir justicia" cuya ventaja "es que en este caso la justicia se la administran los propios interesados, ellos llegan a una solución, no el juez".

Ha reconocido que a España, y a pesar de los avances, Europa le lleva "alguna ventaja" en lo que a mediación se refiere, "porque no tenemos cultura en este campo, estamos empezando".

En el caso concreto de la mediación intrajudicial, ve como un obstáculo que los jueces no tengan formación en mediación. "Tenemos cultura del enfrentamiento. Hemos trabajado siempre resolviendo los conflictos a golpe de sentencia. Y no es fácil adaptarse. No todos los compañeros están dispuestos a derivar", ha dicho.