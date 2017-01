Ortiz pide no hacer política con los problemas generados por el temporal

Valencia, 23 ene (EFE).- La coordinadora general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, ha pedido "altura de miras" a los dirigentes del Gobierno valenciano, a quienes ha instado a no "no hacer política" con los problemas ocasionados por el temporal que ha afectado a este territorio.

"Lo importante son los afectados", ha manifestado Ortiz en Les Corts Valencianes, al ser preguntada por la gestión de este temporal por parte de los gobiernos central y autonómico, y ha reconocido el trabajo de todas las personas que han estado ayudando a atender a los afectados y a recuperar la normalidad.

Ha destacado que la colaboración del Ejecutivo central "ha sido siempre absoluta", pero ha considerado que es posible que "a todos nos haya pasado por encima" la situación, ya que se esperaba "una situación importante de ola de frío", pero "a lo mejor todos pensábamos que iba a ser menor".

Ortiz ha afirmado que devolver la normalidad "necesita un tiempo", y ha pedido "altura de miras" tanto al president de la Generalitat, Ximo Puig, como a la vicepresidenta, Mónica Oltra, pues, a su juicio, "lo que nos interesa es que los ciudadanos, cuanto antes, puedan volver a su normalidad".

"Para eso está la colaboración entre administraciones", ha afirmado la también diputada autonómica del PP, quien ha considerado que "hay otros temas para hacer política" y que estos temas "no son para hacer política".

Tras destacar que los problemas eléctricos en la comarca de Requena-Utiel se producen en líneas de distribución, que son de competencia autonómica, ha dicho que "no podemos tirarnos los trastos a la cabeza cuando hay gente que está en las carreteras, que no puede pasar y que no tiene luz".

Ha señalado que el Gobierno central ha estado "intentado atender los problemas" y entiende que la Generalitat ha estado también "haciendo lo que puede", y ha criticado que Oltra diera el viernes "una orden de ir contra el Gobierno", en clave política y que Puig "siga detrás de lo que dice Oltra".