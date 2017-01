Roberto Bautista: "He acabado reventado"

Melbourne, 21 ene (EFE).- Roberto Bautista señaló tras imponerse a David Ferrer por 7-5, 6-7 (6), 7-6 (3) y 6-4, y lograr los octavos de final del Abierto de Australia que había acabado "reventado" físicamente, pero contento por haber sabido "mantenerse estable", y con más confianza por imponerse a un rival como Ferrer.

"Ha sido un partido muy duro, mi entrenador me ha dicho que hemos corrido algo más de cinco kilómetros en cuatro sets", dijo Bautista. "Ha sido muy difícil, he tenido momentos en los que he estado jugando mejor, otros en los que no me he sentido bien, pero he conseguido estar estable y mantener la calma, y ser bastante constante", explicó.

"La cabeza es primordial, mantener la calma cuando estás muy cansado, el seguir luchando cada punto y empujando hasta el final. El físico te tiene que aguantar pero es la cabeza la que tiene que empujar", dijo Bautista.

"Ganar siempre da confianza, pero ganar uno así de duro contra David me da más aún. David ha luchado hasta el final, ha sido muy bonito poder luchar contra él y luchar de la manera que lo hemos hecho y por suerte, esta vez le he podido ganar", comentó.

"Ahora estoy reventado pero es normal después de cuatro horas y pico de partido, con el ritmo que hemos jugado, luchando cada punto y restando los dos constantemente, con muchos intercambios. El partido ha sido muy exigente físicamente", finalizó Roberto Bautista.