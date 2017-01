Los transportistas critican la "falta de previsión" ante el temporal de frío

Valencia, 20 ene (EFE).- La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha criticado la "falta de previsión" de las administraciones públicas ante el temporal de frío que afecta a la Comunitat, y ha exigido medios contra los efectos de las lluvias y la nieve.

En un comunicado, los transportistas han denunciado que cientos de conductores y vehículos de transporte de mercancías están viviendo en las últimas horas "graves situaciones de paralización en toda la red de carreteras del territorio valenciano".

"Todavía hoy, desde la tarde de ayer, se encuentran inmóviles y desasistidos en las carreteras cientos de transportistas valencianos", han lamentado.

Aunque han reconocido que "no se puede prever con seguridad la intensidad e impacto de los fenómenos meteorológicos", han destacado que "tampoco se puede obviar la dificultad que supone acceder a determinados lugares en pleno temporal y ejecutar las medidas que permitan desbloquear la situación para que los vehículos puedan funcionar con relativa normalidad".

El transporte valenciano, han afirmado, vive "con perplejidad y desconcierto" que vías principales de comunicación, como la que conecta Valencia con Madrid, hayan quedado "impracticables durante horas y horas con los transportistas y sus vehículos tirados junto con otros usuarios de las vías, sin mayor explicación".

"No es razonable y no tendrá fácil justificación que autovías como la A3 y otras vías principales permanezcan cortadas sin haber aplicado una mínima previsión ante la amenaza de temporal, conocida días atrás, y que sin embargo no ha servido para prever dispositivos que asegurasen la circulación por las carreteras valencianas", han añadido.

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística ha lamentado que la actuación de las diferentes administraciones "no han estado a la altura de la crítica situación en las carreteras".

Además, los empresarios del transporte valenciano han exigido a las administraciones "una mayor eficiencia en la gestión de los recursos de todos los ciudadanos y una mayor capacidad de anticipación y resolución de situaciones críticas como las vividas estos días en las carreteras valencianas".