El protocolo familiar, una guía básica para solo el 8,9 % empresas familiares

Valencia, 20 ene (EFE).- El protocolo familiar es una guía básica para la toma de decisiones de futuro en la empresa familiar con la que solo cuenta el 8,9 % de las sociedades españolas, ya que el resto, el 78 %, no ve necesario elaborar un plan de estas características.

Expertos en empresa familiar han calificado el protocolo familiar como una de las soluciones a la supervivencia de este tipo de empresas, que tiene problemas serios en la sucesión generacional.

Solo el 15 % de las empresas familiares en España sobreviven a la primera generación, la mitad que en Europa, un porcentaje que se va reduciendo ya que de ellas el 25 % sobrevive a la segunda generación y queda en el 35 % cuando llega la tercera generación.

Las empresas que sobreviven tienen "algunas claves del éxito" de la supervivencia y prácticamente todas son centenarias, ha destacado el catedrático de Organización de Empresas de la Universitat de València César Camisón durante la presentación del libro monográfico "El protocolo familiar: metodologías y recomendaciones para su desarrollo e implantación", del que es coautor, en la sede de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

La tasa media de rentabilidad o de supervivencia es tres veces superior para una empresa con protocolo que, para el catedrático, no es un testamento sino un pacto de futuro en los que los miembros de la generación actual y siguientes pactan la misión, los valores, las estrategias y en qué instrumentos se apoyarán.

Camisón ha señalado que muchas veces se aplican protocolos preestablecidos que sirven "para bien poco", ya que deben ser hechos a medida de la empresa, y ha advertido de que el proceso de un protocolo es lento, con un tiempo medio de elaboración de seis meses y efectos en la aplicación práctica a partir de los dos años.

Para el socio director de Broseta Abogados en Valencia y coautor del libro, Alejandro Ríos, el protocolo familiar no es un pacto de futuro sino un documento "de presente" que dirige un futuro "que luego va solo" y se constituye como el inicio de un camino que tampoco es "infalible".

Ha afirmado que, según su experiencia profesional, no hay ninguna familia igual y no puede haber un protocolo igual, y ha explicado que los problemas que presenta una empresa familiar son los mismos que otras sociedades no familiares pero son más llamativos al vincularse a las relaciones familiares.

Precisamente eso aporta mayor compromiso y apego y sacrificio de la rentabilidad propia porque a nadie le gusta que su apellido sea identificado con una mala praxis.

En Japón y en Estados Unidos, en menor nivel en Europa y España, se sigue la creación de estructuras de dirección -protocolo-, algo que quizá explica que en Japón existan más de 20.000 sociedades familiares importantes.

En la Comunitat Valenciana hay 132.000 sociedades mercantiles que son empresa familiar, sin contar a los autónomos ni a las microempresas, lo que representa el 91 % del tejido empresarial (el 90 % a nivel nacional), el 76 % del Valor Añadido Bruto y cerca del 85 % del empleo.

Para el director de la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universitat de València, Alejandro Escribá-Esteve, la empresa familiar afronta el reto de la competitividad ya que no es fácil gestionar el equilibrio entre la competitividad y el bienestar y riqueza de la familia.

El presidente del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (IVEFA), José Bernardo Noblejas, ha indicado que no todos los familiares pueden estar en la empresa y menos los que no encuentran trabajo fuera de ella, mientras que el presidente del Grupo AZA, Alfonso Zamorano, ha considerado que el protocolo tiene que ser un guante a la medida y estar abierto a posibles modificaciones.