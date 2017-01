Podemos se opone a continuidad de Lafarge en Sagunto por el impacto ambiental

Valencia, 20 ene (EFE).- El Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunitat Valenciana ha criticado hoy la continuidad de la explotación de la empresa cementera Lafarge en Sagunto, aprobada ayer por el consistorio en el pleno municipal, a causa del impacto negativo de esta industria en la calidad medioambiental y del aire.

Así lo han manifestado en un comunicado, en el que han pedido al Consell y a la localidad "no ser rehenes de una inversión millonaria de una empresa multinacional si esto implica empeorar la calidad de vida y salud de los vecinos de Sagunt, Buñol y Sant Vicent del Raspeig".

"Las cementeras como la planta de Lafarge en Sagunt tienen un impacto en la calidad del aire significativo, porque emiten sustancias cancerígenas, como las dioxinas, furanos o compuestos derivados del benceno", han criticado desde Podemos.

Para Podemos, la utilización de las cementeras para la coincineración de residuos es "un problema creciente", puesto que, con este proceso, se liberan a la atmósfera "no solo contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos, como el benceno, sino también otros inorgánicos como derivados de azufre o metales pesados".

En este sentido no existen los controles ni son lo suficientemente transparentes con la población", han lamentado.

Asimismo, han criticado la falta de medidores de la calidad del aire, que han considerado "alarmante", ya que "no solo no se sitúan lo cerca que deberían estar, sino que muchas veces no están operativos cuando la cementera está emitiendo el vertido".

Por ello, desde Podemos han pedido al Consell información sobre el estado de la instalación de medidores de calidad del aire cerca de la cementera "que proporcionen no solo datos anuales, sino puntuales, especialmente en los días de trabajo de la cementera".

Asimismo, han destacado la necesidad de financiación de estudios específicos en la población de Sagunt, Buñol y Sant Vicent del Raspeig tanto del impacto de la actividad de la cementera, sobre la generación de residuos y la huella de carbono, como de la calidad actual del aire comparada con la de otras poblaciones, y del impacto de la presencia de la cementera en la salud de los vecinos.

Han pedido también un informe con datos comparativos del tonelaje y naturaleza de los productos incinerados en las cementeras de Lafarge de Sagunto, CEMEX de Buñol y CEMEX Sant Vicent del Raspeig de los últimos 10 años, así como datos sobre emisión de sustancias contaminantes.

Desde Podemos han manifestado su "tristeza" por la aprobación en el pleno municipal de la continuidad de explotación, algo que, han concluido, se ha acordado "sin haber informado debidamente del peligro de las cementeras y dotar antes de los mecanismos mínimos de defensa al ciudadano en materia de calidad ambiental".