Oltra:Lo importante no es el rendimiento económico sino la atención sanitaria

Valencia, 20 ene (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha defendido hoy que lo fundamental en Sanidad "no es el rendimiento económico de una empresa, sino la atención, la calidad y el cariño con que se trata a la gente que pasa por el sistema sanitario".

En este sentido, ha afirmado que cuestiones como el "bienestar y la felicidad que genera la atención" deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la eficiencia en la gestión sanitaria, y ha pedido esperar a tener los informes definitivos de las auditorías hechas a las concesiones sanitarias para hacer una evaluación.

Oltra se ha referido así tras el pleno del Consell al ser preguntada por el borrador de la auditoría operativa sobre el Área de Salud de Manises, que refleja que este departamento de salud ahorra un 21 % a la Sanidad valenciana, según publica hoy el diario Valencia Plaza.

La vicepresidenta ha insistido en que se trata de un informe provisional, que debe completarse con los datos actualizados de la Conselleria de Sanidad, por lo que una vez esté el informe definitivo, y esté también el informe financiero, el Gobierno podrá hacer una evaluación del sistema.

Además, ha destacado que normalmente los hospitales públicos atienden "los casos más graves, muchas veces derivados de las propias concesionarias", por lo que será necesario analizar también qué tipo de casos tratan cada centro, y cuántos pacientes se derivan de uno a otro.

"No es lo mismo dedicarse hacer operaciones de juanete que hacer un trasplante de corazón. No son comparables. No se puede comparar la lista de espera del juanete con la de corazón, ni el coste de una cosa y otra, porque eso es comparar peras y manzanas", ha señalado Oltra.

Ha manifestado que todo eso "se debe ver en un conjunto", y ha considerado que "los términos de eficiencia se deben poner en común con los de felicidad social (la atención que se recibe y la calidad asistencial), pero siempre en función "de cosas que sean comparables".

En todo caso, ha asegurado que estos informes no modifican la voluntad de Consell de recuperar la gestión pública de la sanidad, pues se trata de una decisión política que forma parte del acuerdo del botánico, que es el que marca la hoja de ruta del Ejecutivo que comparten PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos.

"Hacemos una defensa contundente y vehemente de la gestión pública de la Sanidad porque es la única que no tiene plusvalías ni beneficios empresariales, sino que tiene plusvalías y beneficios sociales", ha asegurado la vicepresidenta.