Un nicho mortuorio en fachada del IVAM, canto artístico a la "transcendencia"

Valencia, 20 ene (EFE).- Una fotografía de un nicho mortuorio en una lona de 9 metros cuadrados, obra de la artista Cristina Lucas, preside desde hoy la fachada del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) como un canto a la "transcendencia", en el marco del ciclo artístico "L'IVAM produeix".

Lucas (Jaén, 1973) ha presentado hoy la obra, "Box" (caja) junto con el director del museo, José Miguel García Cortés, en una rueda de prensa en la que ha explicado que la fotografía está impresa en una lona del tamaño y características de las lonas publicitarias a modo de "reflexión sobre la publicidad y el arte en un mundo de imágenes efímeras".

"La obra no tiene que dejar indiferente a nadie, porque ese es el objetivo del arte, hacer pensar", ha asegurado la artista, que ha considerado que las obras artísticas "no te dicen qué tienes que pensar, y si lo hacen, no son arte".

Así, Lucas decidió optar en su intervención artística por la representación de un cubo, una figura que ha relacionado con "lo estable, lo permanente, el orden y el control", algo que ha asemejado a un museo concebido como un "cubo en blanco donde uno mete cosas para que tengan sentido".

Este cubo en concreto, está abierto por una parte y cerrado por la otra en un "diálogo con el museo, con los conceptos de dentro-fuera y con lo que se puede meter en él", ha añadido.

Se trata de un nicho mortuorio "cualquiera, puesto que todos son iguales", al que la artista se ha referido como el "contenedor final", como el contrapunto a un tiempo en el que "todo se consume a una velocidad enorme", en el que Lucas busca en el arte "la manera de comprender las cosas estables".

Además, el montaje fotográfico enlaza con la temática de otra de las obras de la artista que se incluye en la colección del IVAM, que trata sobre los suicidios de escritores famosos, si bien esta vez ha decidido no tratar la muerte "desde lo especial", sino bajo un punto de vista "más democrático" de la transcendencia y lo efímero.

Cristina Lucas ha reconocido que exponer una fotografía de un nicho de esas dimensiones en la fachada de un museo es una intervención "provocativa", pero ha defendido que esa es la razón de ser de los museos.

"Box" estará expuesta en la fachada del IVAM durante seis meses, transcurridos los cuales la obra, que Cortés ha definido como "arte efímero", no tendrá una segunda vida dentro del museo.

El ciclo "L'IVAM produeix" incluye una segunda intervención en la fachada de otra artista que el director del museo no ha querido concretar, además de una intervención ahora "en proceso" de José Maldonado en la entrada del IVAMLab y otra prevista para verano en el solar anexo al museo.

"Tratamos de ampliar los límites del museo, de sacar las obras de arte a espacios no demasiado habituales", ha explicado Cortés, que ha apostado por "huir de la idea de un museo estancado, muerto" y buscar la imagen de "un museo vivo, activo y en permanente transformación".

A juicio del responsable del IVAM, "Box" es una obra "muy ambigua", que posibilita "diferentes lecturas" a un público que puede decantarse por los aspectos "más tétricos o por los más arquitectónicos".

"Los museos son templos desde siempre", ha asegurado la artista, que ha concluido que, como los nichos, son "lugares que atesoran el tiempo, porque en ellos uno guarda cosas que piensa que tienen que ser guardadas, que permanecer".