Asociaciones de Alboraya reclaman más control del Consell sobre Marenostrum

Valencia, 20 ene (EFE).- Las asociaciones de Alboraya firmantes del manifiesto contra Marenostrum han reclamado un mayor control por parte de la Generalitat sobre este festival de música electrónica y han advertido que su permisividad podría llevar, como en 2016, a cancelarlo con parte del aforo ya vendido.

En un comunicado, estas asociaciones han informado de que han constituido la plataforma "Alboraia, horta i litoral" para proseguir con su oposición a esta cita musical y que han solicitado una reunión con el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, como responsable en materia de espectáculos y seguridad.

En el escrito, presentado el posado día 18, reiteran su oposición a que el macrofestival se celebre en el aparcamiento de Alcampo y explican que "desborda" la capacidad de control del ayuntamiento y su emplazamiento junto a una gasolinera "es totalmente inadecuado".

A su juicio, provocaría "problemas en los accesos en automóvil a Port Saplaya, en el tránsito peatonal sobre el barranco del Carraixet y al tráfico en la V-21, así como un grave peligro en caso de evacuaciones o emergencias", han resaltado.

Este colectivo quiere recabar la información de Jose María Ángel sobre la, en su opinión, "clara vulneración de derechos que el proyectado Macro-festival implica", ya que el escenario se encuentra a 400 metros de las viviendas y acogería unos 20.000 asistentes por noche.

Han criticado que sumaría 20 horas de conciertos repartidas en dos noches consecutivas, "lo que vulneraría claramente el derecho al descanso de los vecinos, reconocido en una reciente sentencia del TSJCV en referencia a otro macro-festival".

Por todos estos motivos, han advertido que consideran "muy probable" la cancelación del festival, como ya ocurrió el pasado julio, ya que además cuenta con la oposición mayoritaria del pleno municipal (Compromís, Ciudadanos, EU y PP), además de vecinos y otras entidades

Pese a las afirmaciones del ayuntamiento, gobernado por el PSPV, el festival necesitará, según estas asociaciones, el permiso de varias consellerias, Dirección General de Tráfico y la Confederación Hidrográfica, y cualquier informe negativo "podría provocar su cancelación".

El colectivo crítico ha manifestado su "estupor" por que se haya permitido iniciar la venta de abonos "sin contar con los permisos necesarios y sin que conste la presentación de un proyecto definitivo ni ante el Ayuntamiento de Alboraya, ni ante los mencionados organismos autonómicos y estatales".

"Nos preocupa que esta venta acelerada de abonos pueda servir, como ya ocurrió el pasado mes de julio, como instrumento de presión para conseguir un trato preferente de la administración autonómica en caso de una nueva cancelación", han agregado.

Si esto se diera, han instado a las autoridades autonómicas a centrarse en defender a los consumidores, exigiendo la devolución íntegra del importe de las entradas.

Además, han manifestado que la Agencia Valenciana de Turismo les ha asegurado que la marca Musix no esta aún desarrollada y que por tanto todavía no acoge a ningún festival en particular, lo que, han dicho, "contradice" las afirmaciones de Marenostrum.