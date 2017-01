Valencia abrirá el debate para que las religiones que hagan negocio pague IBI

Valencia, 19 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Valencia abrirá el próximo mes de febrero el debate sobre la modificación legislativa para poder cobrar el IBI a entidades e instituciones de cualquier confesión religiosa de los inmuebles con los que hacen "negocio" y que no se dediquen a culto ni a la atención social.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, han explicado hoy que el IBI sujeto a la Ley de Mecenazgo será uno de los puntos a debate durante las Jornadas Municipalistas por la financiación local justa que Valencia organiza los días 16 y 17 de febrero con alcaldes de toda España.

A preguntas de los periodistas sobre la propuesta del pago del IBI a entidades religiosas, Ribó ha aclarado que la idea es que se aplique "a aquellas propiedades de cualquier religión que no se dediquen al culto" para que paguen "como cualquier empresa".

No obstante, ha resaltado que "jurídicamente tiene una complicación por que está la Ley de Mecenazgo y el Concordato" pero que ha insistido en que "hay que avanzar en esa dirección".

El concejal de Hacienda ha detallado que es un tema "de voluntad política en virtud de la libertad de conciencia y creencia" y ha apuntado que en pleno siglo XXI, "no puede entenderse que por un motivo de creencia religiosa, haya discriminación fiscal.

"Es laicismo fiscal, sí. Pero no vamos a hacer una propuesta solo de la Iglesia Católica ni solo de instituciones religiosas sino de entidades que puedan camuflarse en la Ley de mecenazgo para no pagar. Y puede haber sorpresas", ha apuntado.

El edil ha ahondado en que "ha de abrirse la vía legislativa para que no se discrimine a nadie fiscalmente en función de su creencia" y ha aclarado que "no es una propuesta de máximos" y no afecta ni a lugares de culto ni a los usados por organismos religiosos para la atención social.

"Me da igual donde viva un arzobispo pero no me da igual que un palacio no tribute porque se llame episcopal; no lo veo normal en una sociedad avanzada del siglo XXI", ha apostillado.

Ha pedido que "nadie se preocupe porque no es una propuesta rompedora porque siempre hemos hablado de que en lugares de culto no vamos a entrar y lugares de asistencia social tampoco, hablamos de negocios".

Vilar ha puesto como ejemplo que las universidades públicas y privadas pueden convivir "pero en igualdad de condiciones" y que incluso entres las privadas "no puede haber competencia desleal si una tiene una orientación de creencia" y otra solos se manifiesta como una institución de enseñanza.

"Eso va en contra de cualquier normativa europea que defiende la libre competencia para todo y todos", ha agregado.

Ribó ha insistido en que junto a esta propuesta, la reunión de alcaldes tiene previsto tratar asuntos como la financiación municipal o la necesidad de anular "los corsés" del plan de ajuste y las reglas de gasto del ministro Cristóbal Montoro.

"Son unos objetivos compartidos por muchos alcaldes con independencia de su color", ha afirmado Ribó, quien ha confirmado la presencia un día de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, entre otros.

A estas jornadas han sido invitados alcaldes españoles de ciudades mas 200.000 habitantes, además de los de todas las capitales de provincia, Ceuta y Melilla, y los de los municipios de la Comunitat Valenciana de más de 25.000 habitantes.