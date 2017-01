Sagunto cortará negociaciones con Lafarge si sigue el acoso a instituciones

Valencia, 19 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Sagunto ha advertido de que abandonará las negociaciones sobre el proceso de explotación de la cantera Salt de Llop por parte de la empresa cementera Lafarge y las alternativas si se mantiene el acoso contra las instituciones, tanto municipales como autonómicas.

En un comunicado, el consistorio ha asegurado que no va a consentir más faltas de respeto y ha expresado su preocupación por el retraso en el avance de las negociaciones para plasmar lo acordado.

La concejala de Presidencia, Teresa García, ha explicado que a primera hora de hoy, el ayuntamiento aún no había recibido confirmación expresa de la reunión preconvocada el pasado 17 de diciembre cuando se llegó al acuerdo de protección de la zona de Margues-Romeu y el traslado de la actividad extractiva al Pinyal.

El Ayuntamiento de Sagunto ha recibido hoy mismo respuesta de la dirección general de Industria de que esta reunión no iba a tener lugar por imposibilidad de la empresa y los técnicos de la Conselleria.

El consistorio ve con "extrema preocupación" la forma con la que se está llevando a cabo el proceso y a juicio de García, "no es serio no saber que no había reunión hoy horas antes sin confirmación previa".

"Somos una administración pública que está defendiendo el derecho de eso que tiene la obligación de gobernar. Justamente en el momento cuando hay que concretar simultáneamente y asegurar la protección de Margues-Romeu para propiciar una solución satisfactoria para todas las partes", ha agregado.

En referencia a la negociación política, desde el Ayuntamiento han advertido de que la falta de respeto a las instituciones que se está llevando a cabo mediáticamente "provocará la rotura de las negociaciones".

"Durante este proceso se ha insultado al alcalde de una ciudad en varias ocasiones, igualmente ahora se amenaza al Consell, cosa que es del todo intolerable cuando tanto ayuntamiento con Consell están trabajando para encontrar una solución que concilie todos los intereses", ha apuntado.

Para la edil, esa conciliación "es absolutamente necesaria para evitar la judicialización; el derecho al trabajo no está por encima del derecho a la vivienda ni al medio ambiente, está en igualdad de condiciones y estamos trabajando para garantizar los tres".

"No consentiremos más faltas de respeto hacia las instituciones tanto municipales como autonómicas. La solución que finalmente se encuentre ha de ser necesariamente política y conciliar todos los intereses; cualquier intento de ir a máximos por alguna de las partes, provocará una batalla jurídica en la que todos saldrán perjudicados", ha concluido.