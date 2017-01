Dos proyectos de la Politécnica, finalistas en unos premios británicos

Valencia, 19 ene (EFE).- Dos proyectos realizados por investigadores de la Universidad Politècnica de València, el ACTSA sobre fallos en motores y el BIP2see dirigido a discapacitados visuales, han sido finalistas en los premios IET Awardd británicos, otorgados por la segunda organización mundial en número de ingenieros asociados.

El proyecto BIP2see permite a las personas con discapacidad visual escuchar mapas de sonidos e imaginar los espacios, permitiéndoles navegar de manera independiente, mientras que ACTSA es un sistema de diagnóstico de fallos en motores eléctricos.

El BIP2see ha sido nominado en 3 categorías: sistemas inteligentes, comunicaciones de navegación y vigilancia, y tecnología de fabricación y está integrado por Larisa Dunai, Mónica Chillarón, Andrés Conejeros, Karen González y Andrés Prieto.

Este equipo ha desarrollado una aplicación que posibilita la lectura de caras, billetes, señalética e incluso texto, todo comunicado al usuario mediante auriculares óseos.

Dunai ha explicado que el equipo lleva trabajando más de 10 años en el proyecto y ha valorado el mérito del reconocimiento: "en los IET hemos competido contra grandes empresas y universidades como Princeton o Cambridge".

El proyecto ACTSA, liderado por José Alfonso Antonio, ha logrado dos nominaciones energía y tecnología de Fabricación, y ya se está aplicando en países como Reino Unido.

"ACTSA consiste en el desarrollo de técnicas avanzadas basadas en la monitorización de diferentes magnitudes del motor para determinar el estado, la condición y la salud de estas máquinas", ha explicado Antonio.

También ha declarado que "solo el hecho de que considerasen la candidatura ya es un gran orgullo, ya que se trata de una institución centenaria en el ámbito de la ingeniería eléctrica".

Los premios, referencia a nivel mundial, los ha otorgado The Institution of Engineering and Technology (IET), organización que cuenta con más de 167.000 ingenieros asociados.