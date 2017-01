Pérez Garijo : Quieren apartarme de Divalterra porque soy muy incómoda

Valencia, 19 ene (EFE).- La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y diputada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo (EU), ha acusado a la actual gerente de Divalterra, Agustina Brines, de querer apartarla del consejo de administración de esta empresa por ser "incómoda".

Pérez Garijo, según un comunicado de EU, también ha apuntado como motivo "haber reventado el contrato para ejercer la acusación particular en las piezas de Imelsa por un precio de 635.250 euros", que ha calificado "de un presunto pelotazo".

La diputada, que interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia del luego conocido como caso Imelsa (antiguo nombre de Divalterra) y adjuntó diez horas de grabaciones, apostó desde el principio por que la corporación provincial se personara en esta causa como habían hecho Generalitat y Ayuntamiento de Valencia.

De esta forma, Pérez Garijo responde a la información publicada hoy por el diario Las Provincias sobre la existencia de un informe jurídico encargado por Brines y ya en posesión del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, que insta a apartarla de Divalterra por estar investigada en esta causa que ella destapó.

La diputada provincial ha explicado que en los últimos tiempos ha solicitado documentación a Divalterra "para hacer la tarea de fiscalización" que le corresponde como consejera pero tras su "actitud beligerante" por la licitación del "supercontrato jurídico", se le denegó la información "con la excusa de que lo tenían que consultar al juez".

Ha detallado que pidió los trabajos realizados por la letrada Emma Ramón para verificar si efectivamente se correspondían con lo que había facturado o no era así, como apuntaban algunos indicios como "que el contrato se había adjudicado casi un año antes de solicitar la personación en el Juzgado".

Según Pérez Garijo, al respecto de la entrega de documentación, el juzgado ha asegurado que "no tiene facultadas para pronunciarse sobre si quienes ostentan algún cargo en la antigua Imelsa tienen que entregar o no documentos a quienes sueño Consejeros y que las actuaciones no están declaradas secretas".

"El hecho de no preguntar por el resto de consejeros de administración de Divalterra que se encuentran en la misma situación procesal, deja patente la intención de este informe, que no es otra que quitarme de en medio", ha asegurado la diputada.

Pérez Garijo ha incidido en que "curiosamente", mientras su "presencia resulta incómoda, los principales colaboradores de Marcos Benavent continúan trabajando en Divalterra a las órdenes de la actual gerente".

La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia ha detallado que entre sus solicitudes de documentación está tanto la copia del escrito firmado por Brines en que solicita el informe jurídico, como la copia del mismo, realizado por Tomarial.

Igualmente, ha pedido la lista de las asesoras de esta empresa, de miembros del consejo de administración, así como también de los sindicatos y partidos desde el año 1995, con indicación del tiempo que estuvieron contratados, la modalidad contractual y de la persona a la cual asesoraban.

Esta última petición, ha dicho, ha sido presentada en reiteradas ocasiones y "se ha obviado" por parte de la actual gerencia, puesto que, en opinión de Pérez Garijo, "en absoluto se limitan al periodo en el cual Marcos Benavent fue gerente de Imelsa".