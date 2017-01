Montón: La decisión de retornar la sanidad a lo público está tomada

Valencia, 19 ene (EFE).- La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha afirmado hoy que "la decisión de retornar la sanidad a lo público está tomada" y es un compromiso del Pacto del Botánico y del president de la Generalitat, Ximo Puig, y ha reiterado que el contrato del hospital de Alzira acaba en 2018 y no va a prorrogarse.

Montón ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de visitar el hospital Arnau de Vilanova preguntada por la petición ayer del PP en Les Corts de los informes y auditorías que según manifestó en una reunión el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Ricardo Campos, demuestran que el modelo concertado es más barato que la gestión directa.

Al respecto, la consellera ha señalado que el PP lo que pretende es "distorsionar un proceso que es una decisión" y "entorpecerlo", y ha insistido en que el Gobierno valenciano seguirá "el cumplimiento estricto del compromiso con la ciudadanía que es revertir la sanidad a lo público".

Según Montón "el debate no está ahí" y ha asegurado que "hay muchos intereses fundamentalmente del PP para que no se haga una reversión a lo público", ya que no es su modelo.

Ha recordado además que el PP, durante su gestión en la Generalitat, "desgajó el 20 % de la asistencia sanitaria valenciana para entregarla a empresa privadas" , mientras que el actual gobierno está por "recuperar y fortalecer lo público".

Del mismo modo, ha reiterado que la asistencia sanitaria "quedará garantizada" en el hospital de Alzira, y que la Conselleria de Sanidad está en "un diálogo permanente con los trabajadores para solventar esa situación de una transición y de un modelo de concesión a la red pública".

El PP, ha añadido, "no nos lo va a poner fácil" ante una situación que es "compleja" ya que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia está investigando por malversación por el supuesto cobro de comisiones a la empresa B2B, del Grupo Ribera Salud.

Preguntada también sobre si se plantea pedir la dimisión o el cese del subsecretario de su conselleria por sus declaraciones, Montón ha respondido: "Estamos en lo mismo", y ha añadido que, a su juicio, "son ganas de distorsionar un proceso que es una decisión y un compromiso con la ciudadanía".

Sobre las críticas del PP a su "silencio" ante la dimisión del comisionado de la Conselleria de Sanidad en el Hospital de Alzira, José Sanfeliu, y las declaraciones del subsecretario, Montón ha respondido que está en "el récord de comparecencias de este Gobierno y de los anteriores" en Les Corts.

"Llevamos un porcentaje altísimo, el 30 % de lo que es control al Gobierno en Les Corts, y estamos a su disposición", ha señalado la consellera, quien ha recordado que el próximo miércoles volverá a comparecer en el pleno.

"Ellos (en referencia al PP) obstaculizaban Les Corts, escondían a los consellers, mientras que nosotros no tenemos nada que esconder y estamos siempre en aras de la transparencia y las explicaciones las damos constantemente", ha concluido.