Molina dice que la plantilla sigue abierta a cualquier incorporación

Elche , 19 ene .- José Luis Molina, director deportivo del Elche, afirmó que el club ilicitano no da aún por cerrada su plantilla, tras haber realizado dos incorporaciones, y que sigue abierta a cualquier incorporación dentro de unos márgenes.

El equipo ilicitano ha realizado hasta el momento los fichajes de Fabián Ruiz y Borja Valle, quienes han llegado a la entidad en calidad de cedidos por parte del Betis y del Deportivo de La Coruña, respectivamente. Además, han abandonado la plantilla los jugadores Pol Freixanet, Lolo Ortiz y Javier Noblejas.

"Estamos abiertos a cualquier nueva incorporación dentro de unos márgenes y siempre que sea para mejorar la plantilla", explicó el técnico manchego.

"No puede venir alguien que no marque las diferencias o que no sea para disputar la titularidad", insistió Molina, quien no desveló con claridad qué posición en la que el Elche desea cubrir.

"Estamos buscando polivalencia. Estamos abiertos a cualquier puesto, exceptuando los centrocampistas, porque ahí ya hay acumulación", explicó el técnico. "Puede ser un jugador de banda, uno polivalente o uno con características defensivas", reiteró.

José Luis Molina recordó que en los últimos días del mercado es cuando más operaciones suelen producirse y destacó, por el momento, que puedan producirse más salidas en la plantilla.

"No sobra nadie, pero si un jugador considera que puede jugar más en otro sitio y quiere una cesión o una salida estamos abiertos a escuchar esa propuesta", concluyó.