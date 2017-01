Cartagena: "No estamos de acuerdo con que unos jugadores cobren y otros no"

Elda , 19 ene .- Mario Cartagena, entrenador del Eldense, ha afirmado en rueda de prensa que los futbolistas y el cuadro técnico del equipo no están de acuerdo con que unos jugadores cobren y otros no lo hagan.

"Si el club no cuenta con algún futbolista, que se arreglen y se marchen, pero esto no puede seguir así. Los futbolistas tienen familia y viven de esto y hay empleados del club que están aquí veinticuatro horas", agregó el técnico, quien añadió que si la situación no se regulariza, no seguirá en el club.

"Desde que estoy aquí los futbolistas han cumplido y el presidente debe arreglar esta situación con urgencia. El cuerpo técnico está de parte de los futbolistas porque entrenan como animales y tienen que cobrar por venir a trabajar", agregó.

Cartagena apostilló que está "hasta los huevos" de problemas porque los jugadores se dejan la piel. "Hay uno que se va a ir del club y le he pedido que por mí juegue el domingo. "¿Qué fuerza tengo para pedirle a mis futbolistas que corran si no cobran?", se preguntó.

El capitán Antonio Cañadas afirmó que es cierto que han cobrado la nómina, pero que hay jugadores que no cuentan para el club y la forma de pago que se les ha ofrecido no es la que ellos quieren.

Jorge Gotor y Alex Jiménez recibieron un pagaré para cobrar próximamente y ya no van a seguir en la entidad, mientras que Samu y Julien Fernandes también van a causar baja y negocian su salida.

Por otro lado, anteayer se pagó al anterior técnico, Mario Barrera, y a su preparador físico y así Cartagena podrá sentarse en el banquillo este fin de semana en el desplazamiento para jugar contra el Espanyol B.