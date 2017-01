Morales completó la primera vuelta de la Liga sin encontrarse con el gol

Valencia, 18 ene (EFE).- El centrocampista José Luis Morales ha completado la primera vuelta de la Liga 1|2|3 sin haberse encontrado con el gol a pesar de haber sido uno de los estandartes del equipo en las dos anterior temporadas en las que el equipo valenciano militó en la Liga Santander.

Pese a no haber conseguido marcar, el jugador ha mantenido la titularidad en el equipo que entrena Juan Ramón López Muñiz durante las veinte primeras jornadas de Liga, ya que solo la perdió el pasado domingo en Huesca.

Morales es uno de los estandartes del Levante en su camino de regreso a la elite en el fútbol español y uno de los pocos jugadores de la primera plantilla que ha mantenido su salario pese al descenso de categoría.

El compromiso de Morales con el Levante quedó confirmado cuando el jugador, durante la pretemporada, charló con su técnico, Juan Ramón López Muñiz, para trasladarle su decisión de permanecer en Valencia y descartar las ofertas recibidas, que tampoco colmaban las expectativas económicas del club.

Muñiz devolvió con su confianza la predisposición de uno de los cuatro capitanes de la plantilla valenciana y le ha alineado en los veinte primeros partidos de Liga hasta que le ha dado descanso en Huesca en una semana en la que había jugado el miércoles en Liga el partido aplazado ante el UCAM Murcia.

Sin embargo, el rendimiento sobre el terreno de juego no ha sido el esperado, ya no solo en el aspecto goleador pues Morales no marca desde el 2 de mayo de 2016, precisamente el día que el Levante certificó de forma matemática el descenso a Segunda División al perder por 3-1 en La Rosaleda de Málaga.

El jugador madrileño es, sin embargo, el tercer futbolista que más minutos ha jugado esta temporada con el Levante solo por detrás del defensa Sergio Postigo y el delantero Roger Martí.

Muñiz ha defendido en diferentes ocasiones públicamente el trabajo sobre el césped de Morales, pero por primera vez ha decidido dejarle en el banquillo esta semana.

Morales ya vivió la temporada pasada una situación parecida. El extremo madrileño llegó al descanso de Navidad tras haber perdido la titularidad y solo haber anotado un gol, pero en enero fue capaz de cambiar su estado de forma y marcó cinco goles en el primer mes y medio de 2016.

Ahora, futbolistas como Jason, con seis goles esta campaña, o Rubén García, titular en dos de los últimos tres partidos, le han arrebatado el puesto de titular y Morales debe pugnar por un puesto y romper su mala racha con toda la segunda vuelta por delante.