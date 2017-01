Generalitat dará cursos de formación de valenciano a funcionarios del Estado

Valencia, 18 ene (EFE).- La Generalitat Valenciana, a través de a Conselleria de Cultura y Educación, formará en el uso y enseñanza de valenciano y en derechos lingüísticos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de funcionarios de la Administración Central.

Así lo han acordado esta mañana el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, que han mantenido hoy una reunión en la delegación del Gobierno.

"La ley dice que la Generalitat propiciará el uso y enseñanza del valenciano también en los funcionarios de la Administración General del Estado, y como esos cursos no se han realizado (hasta ahora), le hemos pedido al conseller que se organicen, y ya veremos la formula colaborativa", ha asegurado Moragues, en declaraciones a los medios tras el encuentro.

Según ha explicado, una de las formas posibles de colaboración será la firma de convenios entre el Instituto Valenciano de la Administración Pública (IVAP) y el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

Por su parte, Marzà ha denunciado la existencia de informes sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias que demuestran que "el gobierno central no está haciendo suficiente en nuestro territorio" en materia de la promoción del valenciano.

En cuanto a los cursos de formación, ha afirmado que "si hasta ahora no se han hecho es porque la administración central no los ha pedido", y ha destacado que su realización "no solo es una cuestión lingüística, de conocer la lengua y usarla, sino una cuestión de actitud".

Por ello, ha propuesto que dentro de esos cursos haya "un espacio para que los agentes conozcan la normativa que ampara a los valencianos a expresarse en su lengua, tanto por escrito como de forma oral", con el objetivo de "evitar esos choques que alguna vez se producen".

"Es cierto que no son miles los casos de discriminación, pero todo derecho ha de ser garantizado independientemente de la cantidad de personas que lo sientan vulnerado", ha añadido Marzà.

En esta misma línea, ha criticado que "hace años que no se reúne el Consejo de Lenguas Oficiales", un organismo estatal recogido en un Real Decreto aprobado en 2007, y ha pedido que se ponga en funcionamiento.

Moragues ha incidido en el "compromiso y el objetivo del fomento del uso del valenciano por parte del Gobierno central", y ha explicado que la reunión se ha formalizado a raíz de lo ocurrido a principios de enero en Gata de Gorgos, donde un concejal fue increpado por agentes de la Guardia Civil por hablar en valenciano.

"Los cuerpos policiales tienen un protocolo que incluye el respeto al derecho de los valencianos de expresarse de forma indistinta en castellano y en valenciano", ha asegurado el delegado del Gobierno, que ha explicado que en este "incidente puntual", los dos guardias civiles implicados eran andaluces y llevaban solo 6 meses en la Comunitat.

Ha explicado que si un funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no entiende el valenciano, debe decírselo a quien se dirige a él en esta lengua, que entonces puede dirigirse a otro agente.

"Es un hecho puntual, y la administración respeta el derecho a expresarse oralmente. Si este ciudadano hubiera querido comunicarse con la administración por escrito, hay formularios cumplimentados en valenciano", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que en los concursos de méritos de la Guardia Civil y la Policía Nacional "se valora como mérito el conocimiento del valenciano cuando se ofertan plazas radicadas en la Comunitat".

"Entiendo y estoy comprometido como delegado del Gobierno con el uso y enseñanza del valenciano", ha asegurado Moragues, que ha considerado que la Comunitat Valenciana "es modélica en la convivencia lingüística entre valenciano y castellano", ya que es, a su juicio, "una sociedad madura"

Marzà ha destacado la importancia de la Oficina de Derechos Lingüísticos, ya que, ha subrayado, "muchas veces no hay constancia de los casos" de discriminación, y la Conselleria necesita "tener datos organizados y estadísticamente probados para que se pueda actuar".